La cooperativa Credicentro Coop localizada en la carretera PR-152 del barrio Quebradillas en Barranquitas fue escalada esta madrugada y se robaron miles de dólares de su interior, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

El gerente, identificado como Carlos Rivera, notificó que al llegar a eso de las 5:40 a.m. el encargado de manteamiento observó que el portón principal de la cooperativa se encontraba abierto al igual que la puerta lateral derecha, la cual no se observaba forzada.

Tampoco la caja fuerte color marrón la cual tenía cerradura de seguridad, presentaba daños en su funcionamiento y estaba abierta.

PUBLICIDAD

Luego a las 8:00 a.m., cuando pudieron observar los vídeos de las cámaras de seguridad se captaron imágenes de cuatro individuos entrando en la institución apropiándose de $38,230.

Además, se pudo notar que a los lentes de las cámaras de seguridad le colocaron pintura color azul.

La División de Servicios Técnicos del CIC de Aibonito, levantó evidencia y la agente Katiria Rossini, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, se hizo cargo de la pesquisa.