El fiscal Orlandy Cabrera Valentín, radicó hoy cargos criminales contra Chayanne Samo Rivera de 31 años, por el asesinato de José A. Rivera Quintero de 25 años, ocurrido en la madrugada del 10 de abril, en el sector Ojo de Agua del barrio Machuchal, en Vega Alta.

Según la investigación realizada por la agente Yomaira Rodríguez bajo la supervisión de la sargento Omayra Arnaldi, de la División de Homicidios de Vega Baja, Rivera Quintero había llamado a un amigo para que le prestara dinero, y al pasar el tiempo sin que pasara a recogerlo, optó por ir a su residencia y lo encontró herido en el kilómetro 12.0 de la carretera PR-646, llevándolo al hospital, donde certificaron su muerte por heridas de bala.

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A Chayanne Samo Rivera, le radicaron cargos por asesinato en primer grado y violación a varios artículos de la Ley de Armas. ( Suministrada por la Policía )

La jueza Miriam Stefan Acta, del Tribunal de Bayamón, luego de escuchar la prueba, determinó causa para arresto en cuatro cargos por asesinato en primer grado, disparar en un lugar público, portación y posesión de un arma de fuego sin licencia y apuntar o disparar un arma de fuego y le señaló una fianza de $1 millón, la cual no prestó.

El imputado fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón, hasta la vista preliminar pautada para el 4 de mayo.

La vista preliminar fue pautada para el 4 de mayo de 2026.