La Policía reclasificó esta sábado un hecho violento registrado en la tarde del viernes, en Canóvanas, de asesinato a homicidio justificable.

El teniente José Padín, quien dirige la División de Homicidios de Carolina, explicó a Primera Hora la razón por la que la muerte del hombre, que todavía no está identificado, no ocurrió como un asesinato.

En primera instancia, dijo que la primera descripción de la escena se hizo como asesinato, pues encontraron el cadáver de un hombre baleado dentro de una vivienda de la urbanización Colinas de Cambalache, en Canóvanas.

PUBLICIDAD

Relacionadas Asesinan a un hombre en una residencia en Canóvanas

Sostuvo que, tras emprendida la investigación, las entrevistas y la recopilación de la prueba, se determinó que se trataba de un “homicidio justificable”.

“Un perpetrador entra a esta residencia, donde hay un joven de 18 años que vive en el lugar, y le da muerte al perpetrador”, precisó.

El informe policiaco detalla cómo estaba vestido este perpetrador. Se trataba de “un hombre de tez blanca, vestido de camuflaje, botas color crema, verde y negro, y un pañuelo de camuflaje que le cubría la mitad del rostro”.

De inmediato, se le preguntó la razón por la que este hombre entró con el rostro semicubierto y vestido de camuflaje.

“No descartamos que haya sido el robo o que haya querido asesinar a una persona de ahí. No lo sabemos, porque la persona está muerta. Pero, en efecto, no vivía en la residencia y no estaba autorizado a entrar a esa residencia. El joven de 18 años le quitó la vida a una persona que entró a esta residencia”, expuso.

El teniente también señaló que hasta que el Instituto de Ciencias Forenses no realice la autopsia, no se podría quitar la máscara que cubría la mitad del rostro del hombre para saber conocer identidad.

La agente Karla Millán, en unión al teniente Padín, adscritos a la División de Homicidios de Carolina, junto a la fiscal Kristia Méndez, investigan los hechos.