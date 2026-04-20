Los cadáveres de un hombre y una mujer con impactos de bala fueron hallados esta mañana en el apartamento 122 del edificio siete del residencial Jardín del Edén, en Coamo.

Los hechos fueron reportados a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 9:14 a.m.

Al momento se desconoce si se trata de un incidente de violencia doméstica.

Agentes de la División de Homicidios de Aibonito junto al fiscal de turno investigan los hechos.