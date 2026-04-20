Hallan cadáveres con impactos de bala de un hombre y una mujer
Los hechos ocurrieron en un apartamento del residencial Jardín del Edén, en Coamo.
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Los cadáveres de un hombre y una mujer con impactos de bala fueron hallados esta mañana en el apartamento 122 del edificio siete del residencial Jardín del Edén, en Coamo.
Los hechos fueron reportados a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a las 9:14 a.m.
Al momento se desconoce si se trata de un incidente de violencia doméstica.
Agentes de la División de Homicidios de Aibonito junto al fiscal de turno investigan los hechos.