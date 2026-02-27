Un conductor radicó una querella tras el hurto de su dinero del interior de su vehículo en el estacionamiento del negocio De Diego Rental en la avenida José De Diego, en Puerto Nuevo.

Según informó el querellante, retiró $5,100 de la sucursal del Banco Popular de la avenida José De Diego, y se dirigió al negocio donde se bajó para alquilar una máquina y al regresar se percató que alguien rompió el cristal lado izquierdo frontal de su guagua marca Ford Ranger del año 2025, para hurtar el dinero.

Fue necesario que paramédicos privados le brindaran los primero auxilios al perjudicado tras sufrir un quebranto de salud.

Agentes de la División de Servicios Técnicos tomaron fotos y huellas como evidencia de lo ocurrido.

El agente Cristino Salgado Cruz, del Precinto de Puerto Nuevo, investigó preliminarmente y refirió el caso CIC de San Juan.