Tres vehículos todoterreno fueron hurtados en la tarde de ayer, martes, en la carretera PR-450 del barrio Cidral en San Sebastián.

Según el informe de novedades de la Policía, una o más personas ocasionaron daños a una caja de metal que se encontraba adherida a la puerta frontal de un vagón para abrirlo.

Del interior se apropiaron de tres vehículos todoterreno, uno marca Yamaha Blaster, color blanco y vino y del año 2005, otro Raptor 700, color vino y del año 2025 y un tercero del mismo modelo y año de este último, color amarillo neón.

La propiedad hurtada fue valorada en $65,000.

El agente Juan Rivera del Distrito de San Sebastián, investigó preliminarmente la querella y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.