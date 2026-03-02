Las autoridades investigan las circunstancias en las que un bebé resultó con sangrado craneal tras ser trasladado esta mañana por su madre al hospital San Lucas, en Ponce, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Agentes del precinto Ponce Este, se movilizaron a las 5:05 a.m. de hoy, lunes, a la sala de emergencias donde una mujer acudió con su hijo de nueve meses de nacido debido a que presentaba fiebre.

Al ser examinado por el médico de turno, el infante fue diagnosticado con sangrado craneal.

El menor será referido a Centro Médico de Puerto Rico en Río Piedras, para recibir atención especializada. No se precisó su condición.

Como es de rigor en estos casos se activó el protocolo del Departamento de la Familia y la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de Ponce para llevar a cabo sus respectivas pesquisas.