Investigan el asesinato a balazos de un hombre en Ponce
La División de Homicidios y el fiscal de turno tienen a cargo la pesquisa.
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Las autoridades investigan un asesinato reportado esta mañana en el kilómetro 4.7 de la carretera PR-502, cerca de un cementerio, en Ponce.
A las 6:55 a.m. de hoy, viernes, se recibió una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre un hombre tirado sobre el pavimento.
Cuando los paramédicos y los patrulleros del Precinto de Ponce Oeste llegaron a la escena, se percataron que el cuerpo presentaba heridas de bala.
La División de Homicidios de Ponce junto al fiscal de turno investigan la escena.