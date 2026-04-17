Las autoridades investigan un asesinato reportado esta mañana en el kilómetro 4.7 de la carretera PR-502, cerca de un cementerio, en Ponce.

A las 6:55 a.m. de hoy, viernes, se recibió una querella a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre un hombre tirado sobre el pavimento.

Cuando los paramédicos y los patrulleros del Precinto de Ponce Oeste llegaron a la escena, se percataron que el cuerpo presentaba heridas de bala.

La División de Homicidios de Ponce junto al fiscal de turno investigan la escena.