Al anunciar al nuevo director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, la gobernadora Jenniffer González Colón reveló que entre sus funciones estará revisar, junto al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y la Policía, todas las reglamentaciones referentes a los Can-Am, four tracks y otros vehículos todo terreno para concederles tablillas que le permitirían transitar por ciertas vías del país y hasta ser multados cuando violen la ley.

El anuncio lo realizó en Añasco, donde realizó unos 14 nombramientos. Entre estos estuvo la designación del exrepresentante José Orlando “Memo” González Mercado, como director de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.

Al mencionar este nombramiento, González Colón informó que entre sus funciones estará que “el que revisemos las tablillas para Can-Am, four tracks y otros equipos, siempre y cuando el manufacturero así lo permita con los aditamentos. Estos son cambios grandes en la política pública que los vamos a trabajar de la mano con el secretario del DTOP, Edwin González Montalvo)…, que conlleva parte de nuestros compromisos programáticos”.

A preguntas de la prensa, la gobernadora dio más detalles sobre su propuesta, la cual causó controversia durante la campaña.

La funcionaria dejó claro que la concesión de las tablillas dependerá de regulaciones o recomendaciones federales y del manufacturero del vehículo todo terreno que posea el conductor que reclame la tablilla.

“La persona que hemos designado a la Comisión de Seguridad en Tránsito domina este tema”, alegó.

De inmediato, precisó cuáles son los planes en general para hacer cumplir esta promesa.

“Nos sentaremos con el Departamento de Transportación de Obras Públicas, el nuevo director de la Comisión de Seguridad y Tránsito, (y) la Policía de Puerto Rico, para que integremos un equipo de trabajo y hacer estas revisiones. Así que exhorto a todos aquellos que quieran proponer enmiendas o tengan ideas sobre estos temas, a favor y en contra, verdad, a que la sometan y nosotros las vamos a recibir y las vamos a evaluar”, manifestó.

Explicó, de paso, que su propuesta durante la campaña fue en torno a “unos vehículos todoterrenos que están autorizados por el manufacturero, algunos de ellos, no todos, a transitar por algunas vías de rodaje. Hay carreteras terciarias, municipales, estatales, así que no es por todas las carreteras. Así que esas son las delimitaciones que tienen que efectuarse”.

También mencionó que “hay otros vehículos que habría que ponerle aditamentos para poder cumplir con que puedan transitar por vías de rodaje y hay otras jurisdicciones en los Estados Unidos que separan unos días en la semana para que se pueda correr en algunos lugares, en algunas horas. Todas esas cosas están bajo evaluación”.

“Yo creo que es importante que cuando la gente compra un vehículo de motor de todo terreno, que pueda utilizarlo, verdad, vehículo por los que se paga impuesto. Pero, también yo creo que es importante que no tengamos gente que se tenga que ir a la fuga por transitar un vehículo que compra legalmente, pero que tiene miedo a que se le incauten o le den un ‘ticket’. Yo prefiero perseguir esa tablilla, si tengo una tablilla, porque puedo multar al dueño de ese vehículo, puedo perseguir a ese vehículo y, a la misma vez, primero no se va a ir a la fuga porque está en la ley. Y segundo, le voy a dar también un acceso, una protección de un seguro, que ahora mismo no tienen. Así que yo creo que evitaríamos muchas carreras clandestinas o corridas clandestinas y todo hay que hacerlo en orden”, añadió.

Mencionó que estados como California y florida tienen legislación que se podría analizar y que permite un tránsito limitado por zonas, días y horas.

“Proyecto de ley como tal, no lo hay. Estamos evaluando cuáles van a ser esas alternativas para dar ese cumplimiento. Por eso, ahora yo tengo el componente completo, el componente de la Policía, el componente del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Seguridad en el Tránsito, porque yo también quiero asegurarme de no perder fondos federales en las carreteras. Y tiene que también haber un cumplimiento con los equipos de seguridad, la disposición de tablillas, qué tipo de vehículos, qué aditamentos, cuáles son las garantías de los manufactureros, porque no vamos a permitir ningún vehículo que transite una carretera, sea estatal o municipal, si no cumple con las instrucciones del manufacturero. Si el manufacturero dice que ese vehículo no va a estar transitar, no va a estar. Así que eso es un elemento importante al momento de hablar de estas tablillas”, concluyó.