Un peatón que resultó con heridas de gravedad tras ser atropellado por el conductor de una guagua que huyó de la escena, entre el residencial José Celso Barbosa y una gasolinera, en Bayamón, falleció posteriormente.

La oficina de prensa de la Policía, informó que los hechos se reportaron a las 6:55 a.m. de hoy, miércoles, cuando un hombre de 73 años fue impactado en el kilometro 0.9 de la carretera PR-861, mientras se disponía a cruzar la carretera.

El septuagenario, identificado como Ángel De Jesús Hernández, vecino del residencial Virgilio Dávila, en Bayamón, se encontraba hospitalizado en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, donde falleció.

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Las autoridades solicitaron la colaboración ciudadana para localizar al conductor y a la guagua (pickup) color oscuro, posiblemente marca Dodge RAM, involucrada en el “hit and run”.

Si alguien tiene información que ayude al esclarecimiento del caso puede comunicarse a la Comandancia de Bayamón al teléfono (787) 269-2424 extensión 1552 o la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.

La agente Nicole Hernández Díaz, de la División de Homicidios del CIC de Bayamón, tienen a cargo la pesquisa junto al fiscal Fernando Quintero.