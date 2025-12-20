Un motociclista, que no ha sido identificado, falleció en la madrugada de este sábado, mientras transitaba por la avenida John F. Kennedy, en dirección de San Juan hacia Guaynabo.

La Policía detalló que el accidente se reportó a eso de las 5:00 a.m., en el kilómetro 3.3.

El informe policiaco detalla que “el conductor de una motora marca Apolo Thunder 300, año 2025, perdió el control mientras transitaba en la dirección antes mencionada, cayó al pavimento y falleció en el lugar”.

Hasta el momento, el perjudicado no ha sido identificado.

El agente Julio Toledo Arroyo, de la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, y la fiscal Jeannette Negrón se hicieron cargo de la investigación.