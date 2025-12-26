Una mujer de 37 años falleció este viernes luego de presuntamente haber sido víctima de violencia de género por parte de su pareja durante la Nochebuena, en hechos ocurridos en una residencia del barrio Valenciano, en Juncos.

De acuerdo con la querella, los hechos fueron reportados a las autoridades a eso de las 10:38 de la noche del martes, luego de que la víctima fuera transportada por paramédicos municipales a la sala de emergencias del hospital Ryder. La notificación a la Policía se produjo a través del personal de la institución hospitalaria.

La investigación preliminar apunta a que su entonces pareja, identificada como Brian Padilla Román, habría sujetado a la mujer por el cuello hasta que esta perdió el conocimiento.

Debido a la gravedad de su condición, la fémina fue intubada y conectada a un ventilador artificial, permaneciendo en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento en horas del día de hoy.

Padilla Román, natural de Caguas, fue arrestado mientras continúan los trámites para la radicación formal de cargos.

Según informó la Policía, la Fiscalía de Caguas se dispone a radicar cargos criminales contra el hombre de 38 años, por la muerte de la fémina, con quien mantenía una relación de aproximadamente 10 meses.

El caso es investigado por el agente Pedro Ortiz De Jesús, adscrito a la División de Homicidios del CIC de Caguas, en conjunto con la Fiscalía.