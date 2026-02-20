Una mujer que se presume es una turista, murió calcinada junto a su perro a media mañana de este viernes, al estallar el velero que tenía anclado en la bahía de Salinas.

Según datos preliminares, a eso de las 10:30 a.m. se observó a la adulta mayor con una luz de bengala, no se sabe si pidiéndo auxilio, cuando ocurrió la explosión, informó la oficina de prensa de la Policía.

Se desconoce si la luz de bengala fue la que ocasionó el estallido.

Agentes de la División de Homicidios del área de Guayama junto al fiscal de turno investigan los hechos.

La Unidad Marítima de Guayama de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción se movilizaron a custodiar la escena.