Un grupo de padres del Movimiento Creando Conciencia lleva a cabo desde esta madrugada una manifestación pasiva frente a las oficinas centrales del Departamento de la Familia en Santurce, para exigir el cumplimiento pleno de la Ley 70 del 2020 que reconoce la enajenación parental como una forma de abuso emocional y maltrato infantil.

El líder del movimiento, Ángel R. Pérez Rodríguez, se encadenó a las rejas de la entrada -como acostumbra- para dramatizar sus reclamos. El grupo también colocó mensajes alusivos a sus reclamos con dibujos de niños.

Los manifestantes, además, cuestionaron las razones por las cuales no se ha declarado un estado de emergencia por maltrato infantil.

“¿Cómo es posible que digan que no hay un estado de emergencia por maltrato de menores? Cuando hay casos que se tardan tres años investigando y solo investigan la versión de mamá, mientras el padre no puede ver a su hijo," cuestionó Pérez Rodríguez.

Mediante su protesta también solicitan que se investigan y se atiendan con prontitud e imparcialidad los casos en los que padres alegan denuncian impedimentos puestos por la madre para relacionarse con sus hijos.

“Hoy en día, conocemos madres que utilizan a sus hijos a través de manipulación para impedir ver o relacionarse con el padre. Este tipo de conductas fomenta lo que se conoce como Enajenación Parental, y el sistema no está tomando acción ante esta situación”, sostuvo Pérez Rodríguez.

Insistió en que el enfoque de estos casos presuntamente solo favorece a la madre.

Si se evidencia enajenación, el tribunal puede evaluar la remoción de la custodia, ordenar terapias psicológicas para el menor y el progenitor causante e imponer al progenitor enajenador el pago de las terapias necesarias para reparar el daño emocional.