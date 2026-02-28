Una mujer de 82 años se encuentra desaparecida desde el pasado jueves, por lo que su familia ha solicitado ayuda ciudadana para poder dar con su paradero.

La última instancia que se logró detectar dónde se encontraba Raquel Del Valle Santana, residente de la urbanización Vistas del Océano en Loíza, fue el jueves, que acudió en horas de la mañana a la piscina del Loyola Athletic Club, en San Francisco, San Juan, a nadar. Después, a eso de las 3:00 p.m., acudió al Pep Boys, en la avenida Campo Rico, en Carolina, a cambiar las gomas de su carro, una guagua Ford Bronco, color gris, detalló su hijo, Anthony Bini Del Valle, a Primera Hora.

“Ella está activa con sus 82 años. Ese mismo día había ido a nadar y de allí salió a cambiar las gomas y nunca llegó a la casa”, comentó Bini Del Valle.

Indicó que la familia esperó las 24 horas que se supone que se aguarde antes de reportar ante un agente de un cuartel estatal la desaparición.

Pero, antes de hacer la querella este viernes en el cuartel de Loíza, se dieron a la tarea de visitar todos los Pep Boys de la zona metropolitana hasta que detectaron que Del Valle Santana logró cambiar sus gomas en la avenida Campo Rico.

Indicó que la mujer fue vista allí en una camiseta y en pantalones cortos. No pudo precisar detalles, como el color de la vestimenta.

“Es una persona que está padeciendo de su condición de salud cardiovascular. Le estaban dando unos mareos y ya tenía miedo a guiar”, aceptó Bini Del Valle.

Comentó, además, que era común que la mujer dejara su celular en la casa. Pero, en esta ocasión saben que tenía el celular, pues había comentado a sus familiares que acudiría a un Pep Boys a cambiar las gomas del carro. No obstante, la familia no ha logrado comunicación desde el jueves con la adulta mayor.

El hombre contó que “la Policía me entrevistó, se pusieron a llamar a hospitales del área, a ver si daban con su paradero y no dio fruto. Ningún hospital ha confirmado que este ahí”.

Este sábado Bini Del Valle acudió personalmente al Centro Médico de Río Piedras a indagar a ver si hay alguna adulta mayor sin identificar entre los pacientes. Además, planifican hacer otras búsquedas en zonas a las que acudía la mujer.

“Lo más impactante de todo esto es que la Policía tiene las manos atadas para emitir la Alerta Silver”, denunció.

Y es que la Alerta Silver se emite para atender casos de desaparición de una persona con Alzheimer, otro tipo de demencia o diversidad funcional.

Si tiene información que ayude a dar con el paradero de Del Valle Santana, puede comunicarse con su hijo, al (787) 642-9078; a la Policía, al 787-343-2020, o al Sistema de Emergencias 9-1-1.