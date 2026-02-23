El negocio Patillas Bar, en el mencionado municipio, fue asaltado esta madrugada, cuando se disponían a cerrar sus operaciones.

Según informó el querellante, a eso de la 1:00 a.m. de hoy, lunes, fue sorprendodo por dos hombres enmascarados que portaban armas de fuego.

Los asaltantes bajo amenaza e intimidación lo despojaron de $3,000 en efectivo, producto de las ventas del día.

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.