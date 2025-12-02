Un cargo por agresión sexual a una mujer de 27 años fue radicado la noche del lunes a Emanuel David Rivera Torres de 32 años y residente en Bayamón, por hechos ocurridos en la madrugada del sábado pasado en una garita de El Morro, en San Juan.

La jueza Rocío Alonso González, del Tribunal de San Juan, determinó causa para arresto y le señaló una fianza de $65,000, la cual prestó.

Emanuel D. Rivera Torres, enfrenta un cargo por agresión sexual, por hechos ocurridos en El Morro. ( Suministrada por la Policía )

La pesquisa de la agente Dashuayra Vélez Ortiz, adscrita a la División de Delitos Sexuales y Maltrato de Menores del CIC de San Juan, reveló que se conocieron a través de las redes sociales y durante unos nueve meses se mantuvieron en comunicación.

El día de los hechos acordaron encontrarse en el área del Viejo San Juan. Visitaron un negocio en la calle San Sebastián y caminaron hacia El Morro donde al entrar a una garita con vista al cementerio Santa María Magdalena de Pazzis, comenzó a tocarla de manera agresiva y ella lo rechazó.

El hombre continuó hasta agredirla sexualmente.

Rivera Torres fue fichado y dejado en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica con un grillete, hasta el día de la vista preliminar señalada para el 15 de diciembre.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) brindó apoyo en la pesquisa ya que los hechos ocurrieron en una instalación federal, pero determinó no asumir jurisdicción del caso.