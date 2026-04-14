La jueza Carolina Guzmán Tejada del Tribunal de Bayamón, determinó anoche causa para arresto contra Héctor Luis Ríos, de 21 años, apodado “El Menor” y natural de Adjuntas, tras dispararle a su pareja en el apartamento en el que compartían en el condominio Jeannie, durante la noche del domingo.

Se le imputaron cargos por maltrato conyugal agravado, ocultar evidencia, posesión ilegal de un arma de fuego, apuntar y disparar un arma de fuego y maltrato de menores. Le fue señalada una fianza de $3 millones 750 mil, la cual no prestó.

De acuerdo con la investigación del agente Jorge Meléndez, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón, quien consultó el caso con la fiscal Gretchen Camacho Rossy, Ríos utilizó un arma de fuego para la cual no posee licencia y le disparó a su pareja alcanzándola en el hombro derecho mientras se encontraban en el apartamento en el que compartían.

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A las 9:18 p.m. del domingo, se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 en la que se notificaba sobre una agresión.

Cuando llegaron los agentes de la Unidad de Patrullaje Preventivo, vieron una guagua color blanco, marca Toyota Sienna, saliendo por el control de acceso.

Al ver la patrulla, el conductor se bajó del vehículo pidiendo ayuda, siendo puesto bajo arresto. Se le ocupó un arma de fuego ilegal.

La víctima, de 25 años, fue trasladada al Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras. Su condición es de cuidado.

Héctor L. Ríos, enfrenta cargos criminales por dispararle a su pareja en Bayamón. ( Suministrada por la Policía )

Se hizo un referido al Departamento de la Familia ya que en el lugar de los hechos se encontraron a tres menores de edad.

“El Menor” tiene antecedentes penales en los años 2023 y 2025 por violencia doméstica.

Este fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la vista preliminar.