Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos diligenciaron una orden de arresto -ante la jueza Brunell Curet del Tribunal de Bayamón- contra Fabián Vélez Cruz de 34 años, por un cargo de maltrato mediante amenaza, al amparo de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

Vélez Cruz fue encarcelado en el Complejo Correccional de Bayamón, al no prestar la fianza de $50,000. La orden de arresto había sido expedida por la misma jueza, informó la oficina de prensa de la Policía.

Fabián Vélez Cruz, enfrenta un cargo por violencia doméstica. ( Suministrada por la Policía )

Los hechos ocurrieron el 16 de febrero, en Bayamón, cuando la perjudicada alegó que recibió tres correos electrónicos de su parte en los que le hizo expresiones que consideró amenazantes.

El agente Adrián Rodríguez, adscrito a la División de Violencia Doméstica de Bayamón, estuvo a cargo de la pesquisa.