Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, en coordinación con la Fiscalía de Aibonito, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos por apropiación ilegal, fraude e insuficiencia de fondos a Ernesto J. Droz Alvarado, de 30 años y vecino de Barranquitas.

Según la investigación realizada, el 19 de agosto de 2024 en la sucursal de Credicentro Coop, en Barranquitas, el imputado, quien para esa fecha laboraba como empleado de la cooperativa, utilizó su posición para depositar un cheque personal en su cuenta por la cantidad de $35,000.

Posteriormente, solicitó la disponibilidad inmediata de esa suma de dinero, a pesar de que el cheque no contaba con fondos suficientes. Esto provocó a la cooperativa una pérdida total de $35,000.

La agente investigadora Marilyn Torres Rivera consultó el caso con la fiscal Brenda Lee Soto Santiago, quien formuló los cargos antes mencionados.

La prueba se presentó ante la jueza Jenny Marie Malavé Núñez, del Tribunal de Aibonito, quien determinó causa para arresto en todos los delitos y le señaló una fianza de $60,000, la cual prestó mediante fiador privado.

Droz Alvarado quedó en libertad bajo el Programa de Supervisión Electrónica, con un grillete.

La vista preliminar está pautada para 25 de agosto.