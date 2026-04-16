El Centro de Análisis de la Incidencia Criminal y Esclarecimiento de Delitos (Caiced) reclasificó hoy un caso de asesinato en medio de un incidente de violencia doméstica por el de un homicidio justificado tras la pesquisa determinar que los hechos se cometieron en defensa propia.

Se trata del caso de Eduardo Fuentes Serrano, de 32 años, un empleado de mantenimiento que recibió una puñalada entre el pecho y el abdomen en medio de una presunta discusión con su pareja consensual quien alegó que ella era víctima de violencia doméstica.

El caso fue consultado con el fiscal José Ignacio López Loperena por el agente investigador de la División de Homicidios del CIC de Aguadilla, Juan Acevedo.

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Los sucesos fueron reportados a las 8:21 a.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, en el que se notificaba sobre un hombre herido. Cuando los paramédicos llegaron a la escena certificaron que no tenía signos vitales.

Los dos hijos de la pareja, una niña de 10 años y un niño de tres, rodeaban el cuerpo de su padre, mientras que la mujer de 31 años permaneció en la escena en que se desarrolló, en el balcón de su hogar.

Esta recibió asistencia médica y colaboró con la investigación, que desde un principio estuvo dirigida a corroborar el ángulo de la legítima defensa.

La pareja llevaba una relación de 15 años y para el año 2015 se investigó una querella por violencia doméstica y no hubo interés en seguir con el caso.