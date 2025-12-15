Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del C.I.C. de Caguas, buscan dar con el paradero de una mujer que desapareció el pasado 17 de noviembre en el restaurante de comida rápida Wendy’s, ubicado en el municipio de Juncos.

Se trata de Jessica Marie Santiago Torres, de 33 años, reportada desaparecida por su hermano, Julio Alberto Rodríguez Torres.

Santiago Torres fue descrita como de tez blanca, 5 pies con 2 pulgadas de estatura, 176 libras de peso, ojos color miel y cabello negro. Como seña particular, posee un tatuaje en el antebrazo izquierdo y en el pie derecho.

PUBLICIDAD

Al momento de su desaparición vestía un suéter negro con el logo de Wendy’s, pantalón mahón y tenis negros.

Su hermano informó que fue vista por última vez en horas de la mañana del 17 de noviembre de 2025, en el mencionado restaurante de comida rápida en Juncos. Desde entonces se desconoce su paradero.

Las autoridades solicitan la cooperación ciudadana. Si conoce el paradero de esta persona, puede comunicarse con la Línea Confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020, o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787) 793-1234, extensiones 2464 o 2463.