Las autoridades investigan una querella por daños a una cablería telefónica de la compañía Claro, en la calle Joaquín Martínez, en el pueblo de Camuy.

Según el querellante, identificado como Andy Cruz Rodríguez, alguien le ocasiono daños a una cablería telefónica y en la escena se ocupó como evidencia una sierra eléctrica marca Milwaukee, un pico marca Husky color negro y una caja de herramientas con puntas.

No se ofreció un estimado del valor de los daños.

La División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Arecibo continuará con la pesquisa.