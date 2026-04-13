Un ciudadano de 77 años y vecino de Maunabo, radicó esta mañana una querella tras haber sido víctima de fraude telefónico.

El perjudicado, ha sido víctima de fraude desde el 2023, tras mantener comunicación telefónica con un hombre que lo estaba aconsejando para que se comunicara con distintos abogados con relación a una presunta demanda contra una compañía.

De acuerdo con el querellante, ha enviado la mayor parte de los pagos a través de Western Union hacia Lima y Estados Unidos, por un total a aproximado de $20,000.

El agente Miguel Arroyo, adscrito al distrito de Maunabo, realizó la investigación preliminar y refirió la pesquisa al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.