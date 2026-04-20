Personal de la División de Autopistas de Guayama se encuentra investigando el caso de un vehículo incendiado esta tarde en el kilómetro 94.1 de la carretera PR-53, salida hacia la autopista Luis A. Ferré (PR-52), en Salinas.

Debido a las llamas la carretera fue cerrada temporeramente, mientras los bomberos culminan las labores de extinción.

No se reportaron heridos al presente.

Se exhorta a los conductores a tomar como ruta alterna la autopista PR-52, tomando la carretera PR-1 hacia Salinas.