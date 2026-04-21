Con una inversión de $14 millones, Aerostar Puerto Rico inauguró hoy un nuevo sistema de energía solar en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU/LMM).

La obra está diseñada para reducir emisiones de gases y el consumo de energía, así como continuar la transformación de la instalación en un aeropuerto más sostenible.

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, señaló que la producción estimada del sistema alcanzará cerca de 2,940 megavatios hora de energía limpia al año. ( Suministrada )

El proyecto integra 4,000 paneles solares fotovoltaicos de alta eficiencia instalados sobre una estructura tipo carport de aproximadamente 113,200 pies cuadrados en el estacionamiento multipisos. Este complementará el servicio principal de energía y suplirá áreas destinadas a pasajeros en el Terminal A y otras zonas operacionales críticas del aeropuerto.

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El sistema cuenta con capacidad de dos megavatios de corriente continua y una generación promedio proyectada de 245,000 kilovatios hora mensuales.

La obra fue financiada mediante una combinación de fondos provenientes subvención federal y capital privado de Aerostar. ( Suministrada )

El presidente de Aerostar Puerto Rico, Jorge Hernández, señaló que la producción estimada del sistema alcanzará cerca de 2,940 megavatios hora de energía limpia al año, evitando aproximadamente 2,130 toneladas métricas de dióxido de carbono anualmente.

Según el ejecutivo, el impacto ambiental del proyecto equivale a sembrar aproximadamente 100,000 árboles.

“En Aerostar no escatimamos cuando se trata de sustentabilidad. Nuestra misión es convertir al Aeropuerto Luis Muñoz Marín en una instalación verde, responsable con el ambiente. Creemos que cada inversión en energía limpia representa progreso para Puerto Rico. La inversión en este proyecto es nuestra manera de aportar al sistema energético de la Isla, a generar un ambiente más limpio y saludable para todos los que laboramos en la instalación, los pasajeros y las comunidades”, expresó, Hernández.

La obra fue financiada mediante una combinación de fondos provenientes subvención federal y capital privado de Aerostar.

En conjunto, el sistema contribuye directamente a la reducción de la huella de carbono, apoya la transición hacia energías renovables y promueve un modelo más sostenible y resiliente para Puerto Rico. Como beneficio adicional, la estructura solar provee sombra directa a los vehículos que se estacionen en el sexto nivel del multipisos, mejora la comodidad de los usuarios y aprovecha espacio ya existente sin afectar la funcionalidad del área. Los paneles cuentan con una vida útil estimada de entre 25 y 30 años, mientras la estructura principal fue diseñada para operar entre 50 y 60 años.

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Este proyecto forma parte del Plan Maestro de Sustentabilidad del aeropuerto y contribuye a metas específicas de reducción de consumo energético, disminución de emisiones y la visión de alcanzar cero emisiones de gases de invernadero para 2050.

Además de producir energía renovable, la instalación incorpora dos sistemas de almacenamiento Fortress eSpire 280, con capacidad de 280 KWh cada uno, que ayudarán a estabilizar la red eléctrica interna, mejorar la calidad del servicio y facilitar una integración más eficiente de fuentes renovables.

El sistema fue diseñado conforme a rigurosos estándares de ingeniería aplicables a zonas expuestas a huracanes y cumple con disposiciones del Puerto Rico Building Code, el International Building Code (IBC) y normas relacionadas con cargas de viento. La estructura está diseñada para condiciones costeras de alta exposición.

La obra fue financiada mediante una combinación de fondos provenientes subvención federal y capital privado de Aerostar.