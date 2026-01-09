Ante la baja matrícula y los altos costos operativos, el Colegio Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Humacao, anunció este viernes, a través de una carta publicada en las redes sociales, que cesará operaciones al concluir este semestre escolar.

Específicamente, se espera que el colegio católico concluya sus operaciones el 1 de junio.

“La decisión ha sido tomada luego de un análisis de las proyecciones de matrícula del próximo curso escolar, la situación demográfica de nuestro país y los altos costos operacionales. Puerto Rico ha experimentado una baja significativa en la demografía de los niños y jóvenes, que se proyecta irá en aumento en los próximos años. Nuestro Colegio, como muchas otras escuelas privadas y públicas de nuestro país, ha sentido el impacto de este cambio en la población”, se indicó en la misiva.

Indicó que la comunicación se emite para promover un “cierre responsable”.

Se aseguró, además, que el colegio tiene capacidad para cumplir sus compromisos fiscales y educativos hasta la fecha del cierre.

“Se cumplirá con el año académico en curso, hasta finalizar las clases en el mes de mayo y los actos de graduación”, señala la carta.

Cabe destacar que la mayoría de los anuncios de cierre que han realizado las escuelas privadas se hacen semanas previas a empezar el año escolar, en agosto. En algunos casos, los padres ya han comprado los libros y uniformes del nuevo año escolar.

En esta ocasión, el colegio anticipó el cierre para que los padres se preparen con tiempo de los cambios que deberán realizar.

“Nos sentimos agradecidos por el apoyo que recibimos de la comunidad a través de estos años. Sabemos que hemos dejado un legado importante al ayudar a formar varias generaciones de niños y jóvenes que estudiaron en nuestro Colegio. Este Colegio no fue solo un salón de clases, fue un hogar para muchos, una fábrica de sueños y experiencias y un refugio ante la adversidad. Representamos a Humacao dentro y fuera de la Isla, llegamos a la NASA, los teatros y las competencias, vencimos huracanes y pandemias y producimos grandes profesionales que hoy nos llenan de orgullo”, concluya la carta abierta.

Aunque el anuncio se emitió hace una hora, los comentarios de padres y exalumnos se hacen sentir.

“Que noticia tan triste mi nieta estudia en este Colegio y nos da una tristeza enorme gracias por todo lo que hacen y han hecho por sus estudiantes”, escribió Jacky Rivera.

“Con cuánto dolor recibo la noticia tan triste del cierre del colegio. Allí comencé mi trabajo y mi amor por llevar el pan de la enseñanza a muchos niños y jóvenes”, dijo, por su parte, Gloria Figueroa.

Mientras, Maydeliz Godwin manifestó: “Que tristeza me da leer esta noticia. Aunque el colegio cierre, sus enseñanzas y los momentos vividos quedarán para siempre conmigo”.