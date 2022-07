El presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctor Luis A. Ferrao, informó la designación de la doctora Carmen Lucila Quiroga como rectora interina de UPR en Cayey. Su designación es efectiva a partir de hoy.

“Agradezco a la distinguida doctora Carmen Lucila Quiroga que aceptara mi invitación a ser parte del proceso de implementar estrategias académicas a base de las diversas ventajas comparativas que distinguen a la UPR. Estoy convencido de que con su experiencia y conocimientos será una pieza clave en la implantación del Plan Académico Universidad 2025, proyecto que guiará la ruta de los trabajos a desarrollarse en los próximos años”, expresó el doctor Ferrao.

La doctora Quiroga posee un bachillerato en literatura comparada de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la UPR, una maestría de la escuela graduada de español de Columbia University y un doctorado en literatura latinoamericana de New York University. Ostenta el rango de catedrática del Departamento de Estudios Hispánicos en la UPR de Cayey. Ha ocupado diversos cargos en la estructura administrativa de la UPR, entre ellos el de Decana de Asuntos Académicos en propiedad en Cayey y Decana de Asuntos Académicos interina en Carolina. También fue profesora en Hunter College y conferenciante en Hostos Community College, ambos en Nueva York. Es autora de un diverso catálogo de publicaciones especializadas y ha representado a la UPR en foros académicos en Puerto Rico y el exterior.

La nueva rectora interina de la UPR en Cayey agradeció al presidente Ferrao su designación y reafirmó su compromiso con la institución. “Llevo 40 años en la Universidad y me siento con el compromiso de estar donde la universidad me necesite. Parafraseando un poco el himno del recinto, es un orgullo servir de esa forma a la institución que me ha dado tanto y me ha permitido crecer como persona estando conmigo en los momentos más importantes de mi vida. Qué más puedo hacer por la institución que en el momento que me requiere para servir, aquí estoy”.

El presidente Ferrao agradeció a la rectora saliente, doctora Glorivee Rosario Pérez, por la labor realizada y le deseó éxito en sus proyectos futuros.