A un mes del cierre del gobierno en Estados Unidos, el Comedor Dorado del Movimiento Pentecostal Luz del Mundo en Fajardo anunció este viernes que ofrecerá comida caliente diaria y gratuita a familias y empleados del gobierno federal en dicho municipio.

El pastor Mariano del Río y su esposa Isamar del Río, compartieron la noticia en un comunicado de prensa, donde expusieron que lideran la iniciativa junto al alcalde de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, como parte de un esfuerzo comunitario para brindar alivio a las personas que actualmente enfrentan dificultades económicas a raíz de la paralización de servicios y el retraso en el pago de nóminas.

PUBLICIDAD

El cierre del gobierno federal, que ha provocado la suspensión parcial de operaciones en diversas agencias, ha dejado a miles de empleados sin recibir su salario regular, afectando no solo su estabilidad económica, sino también la de sus familias. Por consiguiente, el Comedor Dorado decidió extender su mano amiga y sus servicios de alimentación gratuita a esta nueva población afectada.

“El Comedor Dorado nació hace tres años con la misión de servir al necesitado, sin mirar a quién. Hoy preparamos 540 almuerzos diarios para adultos mayores, personas sin hogar y familias en necesidad. Entendemos que estos empleados están pasando una situación difícil y en momentos como este, debemos unirnos como pueblo para apoyarnos unos a otros”, expresó el pastor, en declaraciones escritas.

La organización sostuvo que las personas pueden comer en el lugar, tipo restaurante, o pedir sus alimentos para llevar. Los almuerzos se preparan diariamente por un chef, quien lleva a cabo menús variados y con productos frescos. Cabe destacar que, desde sus inicios, este movimiento a entregado más de medio millón de platos de comida caliente.

Del Río destacó que la iniciativa se sostiene gracias a la colaboración de voluntarios, donaciones y el apoyo del Municipio de Fajardo. “Agradecemos profundamente al alcalde José Aníbal Meléndez Méndez por siempre decir presente. Cuando hay necesidad, la fe y la acción deben caminar juntas”, añadió el líder religioso.

Los interesados en recibir la ayuda o conocer más sobre el programa pueden comunicarse al 787-387-8479 para ser incluidos.

El Comedor Dorado está ubicado en las facilidades del Centro de Ayuda Social Luz Del Mundo, ubicado en la Playa Puerto Real, antigua escuela José Ramos Lebrón.