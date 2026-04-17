El Servicio Nacional de Meteorología en San Juan (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios de Puerto Rico hasta las 2:45 de la tarde de este viernes, debido a la presencia de fuertes lluvias asociadas a una vaguada en la zona.

Las zonas bajo advertencia son Bayamón, San Juan, Guaynabo, Dorado, Toa Alta, Trujillo Alto, Gurabo y Vega Alta, donde ya se han reportado acumulaciones de agua.

Según el informe del SNM, el radar Doppler detectó precipitaciones intensas durante la mañana, con acumulaciones iniciales de entre media pulgada y una pulgada de lluvia. Se anticipa que en las próximas horas podrían caer entre una y dos pulgadas adicionales, lo que aumentaría el riesgo de inundaciones urbanas.

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Las autoridades advirtieron que se esperan inundaciones menores en áreas bajas y de pobre drenaje, así como acumulación de agua en carreteras y zonas urbanas, condiciones que podrían afectar el tránsito vehicular.

El Servicio Nacional de Meteorología exhortó a la ciudadanía a evitar cruzar carreteras inundadas y a mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales mientras continúan las lluvias en la región.