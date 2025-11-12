La Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico hizo un llamado de amor a la comunidad, invitando a unirse al recogido de regalos de Navidad para menores en albergues y para sobrevivientes de maltrato infantil.

“Para muchos, un juguete les puede parecer algo material y simple. Pero para niños y niñas que lo han perdido todo por la violencia y han tenido que rehacer su vida a tan corta edad, hace un mundo de diferencia. Es devolverles ilusión y esperanza. Es ver cómo sus ojos se iluminan nuevamente y reaparecen sus sonrisas que llenan el corazón”, expresó por escrito Marcos Santana Andújar, presidente y fundador de La Red.

PUBLICIDAD

La Red estará recolectando juguetes desde edad temprana hasta 17 años, que se distribuirán entre niños, niñas y jóvenes ubicados en los albergues para sobrevivientes de violencia. Además, la comunidad puede donar alimentos no perecederos y artículos de higiene personal como toallas, pastas de dientes y cepillos, entre otros.

“Queremos que cada niño, niña y joven en los albergues tenga un regalo en esta Navidad. Así que invito al pueblo de Puerto Rico a unirse a nuestra causa y regalar alegría para nuestra niñez en los albergues, que lamentablemente han vivido experiencias de violencia. Con un gesto simple, puedes apoyar su sanación y transformación”, añadió Santana Andújar.

Las personas, organizaciones y empresas que quieran donar regalos pueden entregarlos de lunes a viernes, en horario de 8:00 am a 3:00 pm, en cualquiera de los tres centros de acopio de La Red:

⁠Casa Ramón Río Piedras, ubicado en Santa Rita, San Juan

⁠Centro Head Start Alegría, ubicado en Barrio Obrero, San Juan

La sede de La Red en Juncos, ubicada en la antigua Escuela Agustín Dueño.

No obstante, el presidente de La Red aseguró que la organización no se limitará a estas áreas para recibir los juguetes.

“Estamos disponibles para colaborar con otras organizaciones, empresas y con gente comprometida en todas las regiones de Puerto Rico, para lograr que lleguen estos regalos a los albergues. Si te interesa colaborar, llámanos al 787-510-1606”, exhortó Santana Andújar.

También pueden hacer donativos a /AlberguesPR a través de la sección Donar de ATH Móvil.