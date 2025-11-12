Invitan a participar del recogido de regalos de Navidad para la niñez de los albergues
Estará recolectando juguetes desde edad temprana hasta 17 años para niños y niñas.
La Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud de Puerto Rico hizo un llamado de amor a la comunidad, invitando a unirse al recogido de regalos de Navidad para menores en albergues y para sobrevivientes de maltrato infantil.
“Para muchos, un juguete les puede parecer algo material y simple. Pero para niños y niñas que lo han perdido todo por la violencia y han tenido que rehacer su vida a tan corta edad, hace un mundo de diferencia. Es devolverles ilusión y esperanza. Es ver cómo sus ojos se iluminan nuevamente y reaparecen sus sonrisas que llenan el corazón”, expresó por escrito Marcos Santana Andújar, presidente y fundador de La Red.
La Red estará recolectando juguetes desde edad temprana hasta 17 años, que se distribuirán entre niños, niñas y jóvenes ubicados en los albergues para sobrevivientes de violencia. Además, la comunidad puede donar alimentos no perecederos y artículos de higiene personal como toallas, pastas de dientes y cepillos, entre otros.
“Queremos que cada niño, niña y joven en los albergues tenga un regalo en esta Navidad. Así que invito al pueblo de Puerto Rico a unirse a nuestra causa y regalar alegría para nuestra niñez en los albergues, que lamentablemente han vivido experiencias de violencia. Con un gesto simple, puedes apoyar su sanación y transformación”, añadió Santana Andújar.
Las personas, organizaciones y empresas que quieran donar regalos pueden entregarlos de lunes a viernes, en horario de 8:00 am a 3:00 pm, en cualquiera de los tres centros de acopio de La Red:
- Casa Ramón Río Piedras, ubicado en Santa Rita, San Juan
- Centro Head Start Alegría, ubicado en Barrio Obrero, San Juan
- La sede de La Red en Juncos, ubicada en la antigua Escuela Agustín Dueño.
No obstante, el presidente de La Red aseguró que la organización no se limitará a estas áreas para recibir los juguetes.
“Estamos disponibles para colaborar con otras organizaciones, empresas y con gente comprometida en todas las regiones de Puerto Rico, para lograr que lleguen estos regalos a los albergues. Si te interesa colaborar, llámanos al 787-510-1606”, exhortó Santana Andújar.
También pueden hacer donativos a /AlberguesPR a través de la sección Donar de ATH Móvil.