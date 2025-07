El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) realizó este fin de semana inspecciones sorpresas a varios negocios a través de la Isla, con motivo de las ventas escolares sin IVU y, hasta este domingo, en horas de la mañana, reporta haber emitido algunos avisos de infracción y varias multas.

De acuerdo con la información enviada por DACO a este diario, en el área de Mayagüez los inspectores de la agencia llevaron a cabo 55 visitas y emitieron un aviso, en este caso por falta de rotulación en una tienda.

Mientras, en Arecibo se hicieron 37 visitas y se emitieron seis multas, tres por no tener rotulación sobre las alternativas de pago, una por no tener las tablas de descuentos, una por el sistema de escaneo y la otra por no tener precios.

En Ponce, DACO realizó 30 visitas y no se emitieron avisos.

En San Juan, la agencia realizó 44 visitas y emitió un aviso por infracción a la regla que tiene que ver con el anuncio del precio.

Mientras, en Caguas se llevaron a cabo 14 visitas y se habían emitido dos multas, una por incumplir con la regla que tiene que ver con las prácticas comerciales de rotulación de la política de devolución, y la otra por violar la regla que comprende la rotulación de los métodos de pago.

La secretaria de la agencia, Valerie Rodríguez Erazo, había advertido que “durante este fin de semana de ventas escolares sin IVU, en DACO no bajaremos la guardia. Nuestra fiscalización estará activa en toda la Isla para asegurar que los comercios apliquen correctamente la exención y que las familias puedan beneficiarse plenamente de este alivio económico”.

Se espera que más adelante DACO emita un informe completo de todas las visitas realizadas, así como los avisos y multas emitidos.

En lo que respecta al DACO, un aviso de infracción es una advertencia que emite esa agencia a un comercio, dejándole saber sobre una posible infracción a leyes o reglamentos de protección al consumidor, y tiene con el mismo se busca evitar que se cometa esa infracción o corregirla. El aviso no conlleva una penalidad económica, pero la agencia por lo general impone un término de tiempo para corregir la infracción y, de no hacerlo, el comercio se puede exponer entonces a ser multado.

En cambio, una multa sí conlleva una penalidad económica y DACO la emite contra un comercio cuando se confirma que está cometiendo una infracción de leyes o reglamentos de protección al consumidor.