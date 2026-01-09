Los precios más bajos en la gasolina que están viendo los consumidores en estos días, contrario a lo que podría pensarse con los acontecimientos mundiales más recientes, no están relacionados a la situación de Venezuela, según explicó Luis Gueits Maldonado, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina.

Y lo que es todavía una mejor noticia para el bolsillo de la gente, esos precios más bajos no solamente puede que se mantengan al menos para el futuro inmediato, sino que inclusive podrían bajar más.

Según publicó el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), el precio de la gasolina en bomba para ayer, jueves, fluctuaba entre 69.7 y 74.7 centavos la gasolina regular y entre 79.7 y 90.7 centavos la premium.

“En primer lugar hay que estar claros que lo que está pasando en el precio del petróleo hoy es algo que no tiene que ver con Venezuela específicamente. La disminución en el precio de combustible actual ya esto iba a pasar aunque no hubiesen sacado a (Nicolás) Maduro de Venezuela”, sostuvo Gueits. “Realmente el precio del petróleo se ha mantenido estable por las últimas semanas, y va a seguir con mucha probabilidad disminuyendo, pero es por un excedente en el inventario del petróleo que tenemos a nivel mundial”.

“Eso quiere decir que actualmente hay un inventario que excede el consumo de petróleo a nivel mundial, porque los países productores de petróleo están manteniendo el mismo ritmo y no han decidido producir menos de lo que estaban produciendo”, añadió.

Comentó que precisamente este miércoles, estuvo escuchando a un experto global en el tema y explicaba que una de las razones por las cuales la OPEP no ha disminuido su producción es porque antes ellos aguantaban la producción para provocar que el precio del petróleo subiera, y así ellos ganar más, pero ahora están apostando a tratar de vender el petróleo un poco más barato, y quien más venda pues será al que más le compren.

Se trata de una situación que antecede a los acontecimientos que se dieron en Venezuela durante el fin de semana.

“Esa es la razón por la cual el precio del petróleo está estable, y probablemente puede ser que siga disminuyendo porque se va a seguir produciendo petróleo, no se va a aguantar la producción, y vamos a seguir teniendo un excedente”, indicó. “El plan estratégico ahora es, producir, y el que mejor precio dé, pues ese es el que está tratando de levantar sus ventas con precio, no necesariamente con ganancias”.

A pesar de ese panorama de estabilidad en los precios del crudo, Gueits recordó que “el mercado del petróleo es un mercado bien especulativo”, por lo que cualquier situación puede provocar un cambio drástico en los precios.

“Pero definitivamente que debemos estar viendo cada vez mejores precios (en la gasolina) en la medida que los mayoristas compren a mejor precio, lo pasen a los detallistas, y los detallistas eventualmente pasárselo a sus clientes”, reiteró.

En cuanto a Venezuela, comentó que, si bien “es uno de los países más ricos en petróleo”, pero “en papel”, por que aunque se considera que tiene las reservas más grandes del mundo, desde que Hugo Chávez tomó el poder allí ha ido disminuyendo considerablemente su capacidad de extracción.

“Y es bien diferente la cantidad de petróleo que tiene Venezuela versus la cantidad que es extraíble”, sostuvo.

“Y viene también la segunda parte, que el petróleo venezolano no es el de mejor calidad, y refinar petróleo venezolano no todas las compañías lo quieren hacer porque es más costoso”, agregó, explicando que se trata de un petróleo más pesado, que puede tener un contenido de azufre mayor, lo cual hace más costoso el proceso de refinarlo.

En cualquier caso, agregó, Venezuela “nada más estaba aportando menos del 1% del petróleo a nivel mundial”, y “su salida del panorama por lo que está pasando con Estados Unidos, en lo que se estabilizan las cosas, pues no afecta mucho. Si dejan de sacar lo poquito que estaban sacando, eso no afecta”.

En cuanto a las posibilidades de que saquen más petróleo en Venezuela, explicó que “se estima que una compañía nueva que llegue a Venezuela puede tardarse hasta una década en arreglar las facilidades y poder empezar a producir petróleo sacado de Venezuela. O sea, esto no es un cambio que ocurre de la noche a la mañana”.

Solamente una compañía, Chevron, estaría actualmente en posición de poder comenzar a extraer petróleo más rápido en Venezuela, pues tiene presencia allí de la década de 1940, es la compañía con más experiencia en la extracción allí, y además, cuando el gobierno de Chávez intervino con las empresas petroleras, fue la única que logró un acuerdo con el gobierno para continuar operando.

“Pero a corto plazo Estados Unidos no puede hacer mucho con el petróleo de Venezuela”, sostuvo.

Sin embargo, opinó que, una vez se logre reactivar la extracción en Venezuela, sería conveniente para muchas compañías, por su proximidad con las refinerías en el sur de los Estados Unidos.

Por otro lado, si en efecto aumentara la producción de Venezuela, y se sumara a la oferta mundial, pues “sería positivo también, porque, si ya de por sí ahora mismo tenemos un excedente de petróleo, si Venezuela llegase a sacar más petróleo tendríamos más excedente todavía, y disminución en el precio”.

Además, si en futuro alguno de los países grandes productores, como Irán, “decide cerrar la pluma”, como ha ocurrido en el pasado, “pues Estados Unidos tendría un plan B para sacar petróleo de Venezuela y poder contrarrestar ese efecto de esos otros países de Medio Oriente que sabemos que son más inestables”.