La existencia de un yacimiento arqueológico en suelo coameño con mayor antigüedad que los hallados en Utuado y Ponce, además de la evolución social, económica y arquitectónica de la Villa de San Blas de Ilescas, es parte del trabajo investigativo del historiador Luis Alberto Caldera Ortiz.

Con tan solo 39 años, este analista de los acontecimientos pasados ha logrado retratar las circunstancias que, durante siglos, fueron protagonizadas por los seres que habitaron la Villa de San Blas de Illescas y el archipiélago puertorriqueño, con el propósito de hacerlas disponibles para el conocimiento y disfrute de la gente.

El doctor en Historia no ha cumplido cuatro décadas de existencia y ya ha publicado cerca de 11 libros con interesantes temáticas que nacieron de su interés de escudriñar más allá de lo que aprendió en la escuela.

“La afición por la historia es algo que tenía desde pequeño. Siempre me gustaba la clase de Estudios Sociales que se daba en las escuelas y siempre me llamó la atención. Empecé en empresas, pero por recomendación de un profesor me fui a estudiar Historia”, relató el egresado del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana.

Asimismo, confesó que “apenas llevo 10 años en esto, investigando y publicando”.

“Publicar un solo libro, a veces, nos lleva una vida. Pero gracias a Dios que hemos tenido la oportunidad de tener una dinámica de divulgar las investigaciones”, sostuvo al señalar que su primer libro fue: ‘La historia de los ciclones y huracanes tropicales en Puerto Rico’.

“Historia de los huracanes en Puerto Rico del 1508 al 2022, son tres ediciones. El primero que se publicó en 2014, predice al huracán María a base de la historia. Luego publicamos una segunda versión en 2018 y, la tercera edición que incluye a Fiona y, otros nuevos huracanes que seguimos encontrando en las investigaciones”, relató el vecino del barrio Coamo Arriba.

Caldera explicó que, “cuando uno investiga no lo encuentra todo, sino con el pasar del tiempo”.

Además, el historiador coameño trabajó con el tema de los sismos, mediante su publicación: ‘La Historia de los terremotos en Puerto Rico’ que, tiene dos versiones: 2016 y 2020. Esta última incluye los remezones registrados en enero de ese año.

Sin embargo, su proyecto más relevante ha sido el hilvanar los acontecimientos históricos relacionados a su amado pueblo.

Se trata del libro ‘Coamo, su historia’, el cual contiene más de 500 páginas, divididas en dos tomos: la era española y la era estadounidense.

“Lo más importante es la historia de Coamo en los siglos 16 al 18. Las fuentes son del archivo de India en Sevilla. Incluye cómo evolucionó el casco urbano de Coamo, la invasión norteamericana, los Baños de Coamo y las aguas termales que, es uno de los recursos naturales más importantes que tiene Puerto Rico y nosotros, en Coamo somos agraciados”, sostuvo.

Destacó que, “es una publicación que es altamente científica con fuentes de sobre 10 archivos diferentes, incluyendo Sevilla y el de Madrid en España.

“La primera parte es la indígena y presentamos información sobre los yacimientos de Buenos Aires, Cuyón y Las Flores. El yacimiento de Las Flores es uno de los más importantes a nivel nacional, a pesar de que se investigó poco sobre ellos. Este yacimiento, en su interior, hay un parque ceremonial”, reveló.

“Ese centro es mucho más antiguo que el de Caguana en Utuado y 300 años más antiguo que el de Tibes en Ponce. Se excavó, pero se volvió a enterrar, ya que los trabajos se quedaron incompletos hace 50 años. El yacimiento todavía está allí, esperando que un futuro alguien tenga la voluntad de seguir descubriéndolo”, acotó.

No obstante, el hallazgo está enclavado en terrenos privados y por eso “se dificulta bastante. Además, es un trabajo costoso y vamos a ver en un futuro si alguna entidad o el mismo gobierno fomenta la re-excavación de ese yacimiento”.

De otra parte, el historiador destacó que, el nombre de Coamo es de origen indígena que significa “valle extenso y fértil”.

“En términos de documentar la palabra Coamo, la empezamos a notar en la década de 1570. Anteriormente a eso, no hemos encontrado documentos señalando la existencia del nombre de Coamo. Irónicamente, hay lugares como Aibonito o Descalabrado, que ya los hemos encontrado en documentos anteriores a Coamo”, expresó.

Entre sus publicaciones recientes, está el tema de las ‘Epidemias en Puerto Rico: Desde la viruela hasta el COVID-19′.

“Pienso que la historia no se forja desde arriba, sino desde abajo con la gente de las comunidades y son las que aportan a la historia de Puerto Rico. Queremos que la gente conozca su pasado, entienda su presente y pueda planificar su futuro. Es la gran importancia de la historia”, concluyó.

Para detalles: 787-392-2698.