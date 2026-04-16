El presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, Víctor Parés, anunció la radicación de un proyecto de ley que busca aumentar la cubierta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) de $4,500 a $6,000, sin que represente un incremento en el costo de la prima para los conductores.

De acuerdo con el legislador, la medida responde a una problemática que enfrentan a diario miles de conductores en Puerto Rico, cuyos gastos de reparación tras un accidente suelen superar el límite actual del seguro.

“Existe una realidad en Puerto Rico y es que, en casi toda colisión, los gastos de reparación exceden los $4,500 disponibles en la cubierta”, afirmó Parés, quien explicó que factores como el aumento en el costo de las piezas, la escasez de suministros y el alza en la mano de obra especializada han encarecido significativamente las reparaciones.

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“Los altos costos de las piezas, la falta de disponibilidad de muchas de ellas y el incremento en los servicios de hojalatería hacen bien difícil reparar un vehículo con la cubierta vigente”, añadió.

El representante también destacó que el monto de la cubierta no se ajusta a la realidad económica actual. Recordó que, en 2010, se aumentó de $3,000 a $4,000, con un ajuste posterior de $500, pero insistió en que esos incrementos han sido insuficientes.

“El tiempo ha llegado para aumentar esa cubierta y esa es la intención de este proyecto de ley”, sostuvo.

La propuesta contempla financiar el aumento mediante la declaración de dividendos extraordinarios por parte de la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), entidad encargada de proveer el seguro compulsorio en la isla. Este mecanismo ya se utilizó en 2022 para allegar fondos al gobierno.

“Queremos lograr este aumento sin afectar el bolsillo de los conductores, utilizando herramientas fiscales que ya han demostrado ser efectivas”, subrayó Parés.

Actualmente, la prima del SRO se mantiene en $99 para vehículos personales y $148 para vehículos comerciales.