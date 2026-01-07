Aunque hay una coincidencia en la fecha alrededor del 6 de enero, el enjambre de temblores registrado este martes al norte de Puerto Rico no tiene relación alguna con la secuencia sísmica del pasado 2020 en el suroeste de la Isla, según explicó el profesor Víctor Huérfano Moreno, director de la Red Sísmica de Puerto Rico, del Colegio del Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

El experto indicó que por los pasados 40 años la Red Sísmica ha estado monitoreando la actividad sísmica alrededor de Puerto Rico, y ya han identificado patrones de actividad en las diferentes zonas sísmicas alrededor de la Isla, entiéndase al noroeste, en el Cañón de La Mona; al norte de las Islas Vírgenes, que se conoce como la zona sísmica de El Sombrero; al norte de Puerto Rico, como a unas 40 o 50 millas, que se conoce como la Falla de los 19 Grados Norte; la falla de la Trinchera de Puerto Rico, más al norte de la Isla, a unas 80 a 100 millas; la zona al suroeste de Puerto Rico, que tuvo la actividad en 2020; y la zona de la Falla del Paraje de Anegada, al sur de Vieques, al norte de Santa Cruz, hacia las Islas Vírgenes.

Y aunque todo está de alguna forma relacionado con la actividad regional de las placas tectónicas, en nuestro caso el movimiento de la Placa Norteamericana con la Placa del Caribe, lo cierto es “localmente cada región es bien, bien diferente”.

“Cada zona tiene sus diferencias. El suroeste no tiene relación con El Sombrero, por ejemplo. Cada zona de falla responde de una manera particular a la situación regional. Y eso lo que significa es que eventos que ocurra, como lo que ha estado ocurriendo en el día de ayer y antier del enjambre en el norte de Puerto Rico, no tiene nada que ver con el suroeste de Puerto Rico. Son zonas aparte”, explicó el también profesor del Colegio.

“Así que realmente no hay una condición, o situación, más allá de lo que hemos observado en tiempos recientes en la Red Sísmica al norte de la Isla. Lo que tenemos es un enjambre, como ya se ha observado con anterioridad”, agregó.

Explicó que un enjambre, es “un grupo de eventos que ocurren en un periodo corto de tiempo, sin un evento particular de mayor importancia, sino que todos son más o menos de la misma magnitud y profundidad”. Se diferencia de una secuencia, como la que se vivió en 2020 en el suroeste, “donde tuvimos un evento de importancia que fue el de 6.4, y todos los demás asociados a ese evento”. Los enjambres “pueden durar desde horas hasta varios días. Pero no más de días”. En cambio, una secuencia puede durar mucho más tiempo, como la del suroeste, que ya va para 6 años.

“¿Y qué pasa con los enjambres? Pues que ocurre es actividad y todo vuelve a la situación normal”, indicó Huérfano, recordando que en Puerto Rico hay actividad sísmica “todos los días”, con un promedio “de 8 a 12 eventos por día”.

“Así que no es para alarmarnos. Es una situación que ya se ha observado con anterioridad”, afirmó.

“Sí es importante, y hay que recalcarlo, dos cosas: primero, que la época del año no tiene que ver nada con la actividad sísmica. Sí, la secuencia del 2020 pues ocurrió alrededor del fin de año, pero al norte de Puerto Rico, en el Sombrero, por ejemplo, hemos tenido enjambres que ocurren en cualquier época del año, desde fin de año, desde verano, otoño, y en primavera también. Recuerden que la actividad sísmica no tiene que ver nada con la parte, número uno, atmosférica, y número dos, con lo que es el calendario que nosotros manejamos, el Calendario Gregoriano. Así que eso es coincidencia no más”, sostuvo.

Más allá del enjambre, el experto insistió que lo que sí debemos considerar como “más importante es que mantengamos esa consciencia sísmica” de que “estamos en una zona de actividad sísmica” y, tal como lo registra la historia, “un evento puede ocurrir en cualquier momento”.

“Así que la mejor forma para estar al día y para saber qué hacer es prepararnos, tener, primero, esa consciencia sísmica, y segundo, tener ese plan de respuesta en caso de cualquier necesidad. Dios quiera que no pase nada. Nosotros estamos monitoreando y estamos reportando la información para que la gente esté al tanto de lo que está ocurriendo. No es con miras de causar desasosiego o pánico. La naturaleza es así, y los eventos ocurren. Y lo mejor es estar bien informados. O sea, que no nos caiga nada por sorpresa”, afirmó, exhortando a que cada familia cuente con su plan familiar, y de igual forma se conformen planes a nivel vecinal, en los lugares de trabajo, en las escuelas y demás.

A propósito de la fecha, y que se cumplen ya seis años del evento del suroeste, que los científicos identifican oficialmente como “el temblor de Indios del 2020 en Puerto Rico”, por el área donde ocurrió, el experto considera que dejó dos importantes lecciones.

“Lo primero que aprendimos, y de una forma muy fuerte, es que es un temblor. Yo voy a las charlas y les digo un temblor es un movimiento brusco, pero no es lo mismo decirlo a sentirlo. Y yo creo que todos los que vivimos ese evento, se sintió muy fuerte. Así que ya la pregunta de qué es un temblor, pues eso ya quedó claro”, comentó.

“Segundo, nuestra infraestructura puede presentar problemas. Y eso quedó también claro con este evento” que, si bien es claro que fue potente, cabe destacar “no fue lo máximo que ha tenido Puerto Rico”, pues en la Isla “hemos tenido eventos de 7.4, que fue el de 1918, y en 1787, dice la historia, hubo uno que fue de magnitud de hasta 8.0, que eso es una potencia mucho, mucho, mucho más fuerte”, agregó. “Y no puedo decir que si nos preparamos va a venir el temblor y no pasa nada. Eso sería una falsa ilusión, porque si es potente va a causar algún daño. Pero lo que pretendemos es minimizar con nuestra preparación esos daños, tanto a la propiedad como a la vida”.

Por último, el experto aprovechó para recomendar al público que “sigan las fuentes oficiales. La Red Sísmica de Puerto Rico es una fuente oficial, el Servicio Geológico (de los Estados Unidos) federal es otra fuente oficial, Manejo de Emergencias, el Servicio Nacional de Meteorología, ahí está la información y cualquier recomendación o cualquier observación que nosotros entendamos ahí lo vamos a dejar saber”.