Nació, creció, vivió y vivió por siglos. ¿Cuántos siglos estuvo vivo? Cinco. Vivió un total de 507 años.

Esa fue la edad que tenía la almeja, bautizada como Ming, que fue descubierta en el año 2006 y que al ser retirada del fondo marino para estudiarla, falleció.

23 Fotos Sin embargo, existe uno que pudiera vivir hasta milenios.

Ming era una almeja quahog, de nombre científico Arctica islandica, que vivía frente a las costas de Islandia.

Cuando la sacaron del mar, los científicos utilizaron un método similar al análisis de anillos de árboles, para determinar su edad. Contando las líneas de crecimiento de su concha se determinó que tenía exactamente 507 años.

Eso significó que la almeja había en el año 1499 después de Cristo, durante la dinastía Ming en China (de ahí su nombre).

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) llegó a explica en ese momento que “se estima que algunas especies enormes que se encuentran en aguas poco profundas viven más de 2,300 años”.