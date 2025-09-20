La doctora e influencer brasileña Patricia Keller falleció esta semana tras una intensa batalla contra un raro y agresivo tipo de osteosarcoma, según reportó su familia a medios internacionales. Keller, quien se destacó por compartir contenido sobre salud y bienestar en redes sociales, fue diagnosticada con cáncer el 22 de julio de 2024.

Patricia, originaria de Cuiabá, Brasil, comenzó a experimentar síntomas a principios de 2024, cuando sintió molestias persistentes en su brazo derecho. Tras someterse a varias pruebas, incluidas tres biopsias, los médicos detectaron un tumor maligno. Según relató la propia doctora, el tipo de cáncer que le fue diagnosticado afecta apenas al 1% de la población mundial.

Desde entonces, inició un tratamiento de quimioterapia para combatir lo que describió como un cáncer “súper raro y agresivo”. A través de su cuenta de Instagram, documentó el proceso, mostrando con franqueza los efectos secundarios, como la pérdida de cabello, y su decisión de usar turbantes. “En la vida tenemos que tomar decisiones: o seguimos viviendo o seguimos viviendo”, escribió en una de sus publicaciones, reflejando su resiliencia y determinación.

A pesar del deterioro físico, Patricia se mantuvo optimista y activa en sus redes sociales, especialmente en TikTok, donde compartía su experiencia para inspirar y apoyar a otros pacientes oncológicos. En enero de 2025, durante la celebración de su cumpleaños, compartió un mensaje que conmovió a sus seguidores: “Lo importante es seguir tratando y no rendirse, esa es la vida”.

En julio de ese mismo año, Patricia se comprometió con su novio, un momento que celebró públicamente como un símbolo de esperanza en medio de la adversidad.

Sin embargo, su salud se agravó el pasado 14 de septiembre. Su madre, Jane Keller Pereira, contó al medio Need to Know que su hija la llamó para despedirse. “Ella me dijo que me amaba, que amaba a su familia. Me pidió perdón y dijo que ya no aguantaba más. Estaba sufriendo mucho. Tenía mucho dolor”, relató conmovida.

A pesar de todos los esfuerzos médicos y su fortaleza emocional, la joven doctora no logró superar la enfermedad. “Este cáncer es terrible”, lamentó su madre.

El legado de Patricia Keller queda plasmado en sus mensajes de valentía, amor por la vida y en el impacto positivo que tuvo en miles de personas que la siguieron en redes sociales. Su historia continúa inspirando a pacientes, médicos e internautas alrededor del mundo.