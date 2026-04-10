No es a chancletazo limpio, sino a “grecazo” limpio.

“Mi greca cuela mejor que la tuya”, “mi greca es mas linda, siii”. Señores, así está la cosa entre Maripily y Angelique Burgos.

Si este país no tiene un lío entre medio no estamos en nada. Usted no ve artistas colombianos peleando entre ellos o argentinos... ¡Ah! Pero el Caribe es caliente y aquí sí hay de todo.

La Reina de las Portadas, María del Pilar Rivera Borrero, mejor conocida como Maripily, tiene muchas ideas y a cada rato sale con algo nuevo. Lleva meses hablando de café sin decir el gran inversionista que tiene apoyándola y meses vendiendo las tazas con mensajes. Pero, claro, no puede sacar todas las cosas a la misma vez, no hay tanto dinero ni cama para tanta gente. Recientemente hubo maquillaje, nuevos mahones y hasta perfumes.

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Desde principios de año me dijo que el café saldría para verano. Y cuando Burbu se adelantó con lo de la greca en estos días muchos pusieron el grito en el cielo, porque entre otras cosas, Maripily trae eso también.

El que da adelante da dos veces y Maripily ya había dicho cómo sería todo, pero Burbu se le adelantó con la greca.

Ambas tienen fanaticada, pero la reina de “La casa de los famosos” arrastra más a nivel de personas locales e internacionales, sobre todo en México.

Ya veremos, pero como quiera, esas grecas con diversos adornos atractivos las había visto ya en la premiación de los caficultores de Adjuntas hace varias semanas. Ujum.

Así que ya veremos al final del año quién ha vendido más o qué cuenta de banco engordó más. Hasta en Miami se venderán las famosas grecas.

A grecazo limpio y punto.

¿Dónde está Zuleyka?

Me dicen los que la siguen en sus redes que Zuleyka anda por España. Raro, raro, pues su media naranja o al que podríamos llamar así, estaba anunciando los participantes en las nominaciones de los Premios Tu Música Urbano. O sea, que ella anda sola con el nene.

Este año, las categorías de los premios han sido ampliadas y hasta cantantes cristianos y de salsa están siendo considerados. Al ver a DJ Luian solo en la actividad de nominados se comentó que Zuleyka volvió a la soltería. Ummm... Por lo menos DJ Luian estaba solito el pasado miércoles y ella quizás tomándose un tinto de verano en la Gran Vía de Madris. Yes.

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Daddy Yanke aparece en la categoría de cristiano y, bueno, su disco está muy bien y no dudo que gane.

Mientras, la llamada nueva reina de España, Rosalía, también tiene varias nominaciones. Muy bien, y su espectáculo es increíble, muy bueno, animado y con muchos efectos especiales bien coordinados. O sea, no sale una pirotecnia a menos que de verdad haga falta. La chica se ha superado y no hay quién la pare. Ojalá que venga pronto a la Isla.

Hablando de España, hay líos para la presentación de Shakira en Madrid. Se alega que aunque en el lugar caben miles de personas y todos los boletos están vendidos, la realidad según las autoridades es que hay problemas de acceso, pues las calles alrededor del lugar son pequeñas y tampoco hay tanto estacionamiento. Han llegado a vistas públicas para ver qué se puede hacer. ¡Pues agrandar las calles! Pero eso no está fácil.

Y de otro lado, Shakira diciendo que Piqué le quiere quitar los nenes, los quiere poner a cantar y explotar. Que sus hijos no serán una mina de oro para su ex. ¡Qué bollete! Esto sigue...

She is back

Kiara Liz Ortega regresa este sábado a la televisión boricua como animadora de “Revelación Moda”, por TeleOnce. Participarán 10 diseñadores noveles en la nueva temporada, que será de 7:00 a 9:00 p.m. El jurado está compuesto por Eddie Guerrero, Carolina Madrid y Julio Núñez. Tremendo tostón tiene el jurado, porque la gente nunca queda complacida. Ya veremos.

¿Se queda o se va?

En Wapa podría estallar una molotov si sigue el pleplé en contra de Niria Ruiz, la directora de Noticias. Algunos no la quieren desde el principio. Esta semana había una guagua de sonido con música de plena en su contra frente al canal. Hasta cuándo durará o hasta cuando aguantará. Ummm...