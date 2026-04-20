Si hay alguien valiente y atrevido ese es Pitbull.

El cantante cubano residente en Miami anunció a comienzos de este año que buscará un récord Guinness y desde entonces trabaja en lo que será una apuesta agresiva.

“Mr. 305”, como se autodenomina, dijo que buscará conseguir un Premio Guinness al convocar a miles de personas con calvas postizas a su concierto en el BTS Hyde Park en Londres el 10 de julio. Aunque la convocatoria en discos y su música es para el mercado latino mayormente, Pitbull quiere romper la barrera del idioma y va con todos los hierros a Londres.

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Esta semana en Miami volvió a anunciar que la gente debe comprar sus calvas postizas para poder hacer el récord. O sea, buscarán el látex de las calvas postizas y se las pondrán para entrar al concierto. El récord sería el de más gente con calvas de látex en un concierto. Sí, no estoy loca, es así.

Al principio, Pitbull había considerado hacerlo con gorros, pero en cualquier estadio le tumbarían el premio. Así que la ocurrencia fue para que todos se parezcan a él, calvos, y recibir el certificado de esta categoría medio insólita. Veremos si lo logra.

Y hablando de records... La semana pasada, Santiago Matías, “Alofoke”, recibió un certificado del Premio Guinness por haber hecho el programa de television en vivo ininterrumpido (“La casa de Alofoke 2”) más largo con 918 horas y 55 minutos al aire.

Curiosamente, hace años cuando Julián Gil comenzaba como animador tenía un programa en el Canal 52 con Rikito Sánchez (q.e.p.d.). Allá para 2004 hizo el reto de animar un programa de TV de manera ininterrumpida. Y ganó un Guinness al hacerlo por 32 horas corridas. Luego lo repitió en 2008 por Mega TV con 37 horas consecutivas. Recibió los certificados como el conductor de TV que más horas había aguantado despierto en su programa, animando sin parar.

Y mira qué casualidad que precisamente al que tuvo la pelea con él hace unas semanas le otorgan un record Guinness por un programa de televisión de larga duración.

Hace algunos años se trató de que Joseph Fonseca ganara por la cantidad de caballitos de palo que llegaran a uno de sus shows, pero se quedó corto por aproximadamente 90.

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Mucha gente se cansó y se fueron, pero los artesanos vendieron caballitos por un tubo y siete llaves.

Así que veremos si Pitbull lo logra.

“Gardeo” a las misses

Un llamado influencer le tiene un fuerte gardeo montado a algunas chicas de Miss Universe Puerto Rico diciéndoles feas, criticando sus cuerpos y hasta hablando de que no son inteligentes. Esto ha hecho que algunas comenten que podrían quejarse con la Organización y hasta radicarle causa por hostigamiento.

Debe ser difícil para él, pero creo que si tiene una candidata no tiene que triturar los deseos de otras que son aptas para el certamen, que han gastado dinero y trabajado para lograrlo. Pero como en todo, hay unas con más posibilidades que otras. Esa es la verdad.

Ojo chico. Cuidado que no vaya a ser que por apoyar a una candidata creen una animosidad, que sé que ya la hay. Así que calma, que hay tiempo. La suerte está echada.

Pero el pleplé es que dicen que la misma persona que llevó a Madison Anderson al certamen está haciendo el gardeo para su candidata. Bueno, entonces las probabilidades son mayores para ella, que creo ya estaría entrenada totalmente. Perooo, cada cual tuvo tiempo para prepararse cuando decidieron participar y ahora no es para lamentarse.

Superó a Los Beatles

María Corina Machado, el premio Nobel de la Paz, logró en España lo que ningún artista había conseguido en años: llenar el centro de Madrid.

Los mismos periodistas españoles comentaron que desde Los Beatles en el 1965 no hubo allí tanta gente.

Veremos qué pasará con su regreso a Venezuela. Umm.