Los puertorriqueños cuentan hoy con una innovadora tecnología en cirugía robótica que, al mejorar la precisión, disminuye significativamente el riesgo de complicaciones y el tiempo de recuperación.

Se trata del sistema quirúrgico Da Vinci 5, que permite a los cirujanos realizar procedimientos complejos de una forma mínimamente invasiva.

“La versión más avanzada de esta tecnología ya está disponible en el Centro Médico Menonita Cayey, siendo los primeros y únicos en Puerto Rico y el Caribe en adquirirla”, sostuvo Ricardo Hernández Rivera, principal oficial ejecutivo del Sistema de Salud Menonita.

Esta adquisición marca un paso importante en la transformación de la atención quirúrgica en el país, con procedimientos más seguros para los pacientes.

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Precisión sin precedentes

El Da Vinci 5 representa una mejora notable respecto a sus antecesores, con más de 150 innovaciones de diseño.

Ofrece una visión tridimensional con mejor color y resolución, una potencia de procesamiento 10,000 veces superior y movimientos que eliminan el temblor natural de la mano humana.

Pero una de las actualizaciones más destacadas es la retroalimentación de fuerza, que le permite al operador “sentir” los tejidos, por lo que podrá manejarlos con mayor delicadeza y ocasionará menos daño a las zonas circundantes.

El sistema, desarrollado por Intuitive Surgical, consta de una grúa con cuatro brazos robóticos interactivos, una consola, desde donde el cirujano controla el procedimiento, y una torre de visión, que procesa las imágenes y visualización para el equipo en el quirófano.

Beneficio directo al paciente

Todo esto se traduce en beneficios concretos para aquellos pacientes que requieren de una intervención quirúrgica: incisiones más pequeñas, menor trauma en los tejidos, menos dolor postoperatorio, estadías hospitalarias más cortas y una recuperación más rápida.

Por ejemplo, en procedimientos complejos, como la cirugía bariátrica en pacientes con hígado graso, la precisión del sistema permite una mejor visibilidad y maniobra en áreas anatómicamente delicadas o de difícil acceso, lo que reduce la inflamación, el riesgo de sangrado y otras complicaciones.

“No se trata únicamente de incorporar tecnología de vanguardia, sino de transformar la manera en que cuidamos a nuestros pacientes, ofreciéndoles procedimientos más seguros, mínimamente invasivos, con mayor precisión y con mejores resultados clínicos”, resaltó el directivo.

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Además de la bariatría, Da Vinci 5 puede utilizarse en cirugías generales, de pulmón, ginecológicas y en procedimientos oncológicos, donde la precisión milimétrica puede marcar una diferencia en los resultados clínicos.

Asistencia para los cirujanos

Los beneficios de este modelo de última generación no solo son para los pacientes, también transforman la experiencia del cirujano con herramientas más intuitivas.

A diferencia de los procedimientos tradicionales, como la laparoscopia convencional, aquí los cirujanos operan sentados, frente a una consola, lo que les otorga mayor comodidad y control.

Los ajustes ergonómicos avanzados del equipo promueven una postura neutral del cuello y reducen la fatiga de los operadores durante los casos complejos o los procedimientos de larga duración.

También cuenta con asistencia robótica e informática que agiliza las operaciones y aumenta la productividad, permitiéndole una mayor autonomía al médico y flujos de trabajo más eficientes.

Cabe destacar que todos los procedimientos realizados con esta tecnología en el Sistema de Salud Menonita están a cargo de cirujanos certificados en sus respectivas especialidades, quienes reciben entrenamiento específico y continuo sobre el uso del sistema robótico, garantizando altos estándares de calidad y seguridad.

Una inversión que refleja solidez

Además de la que ya está en operaciones en Cayey, el Sistema de Salud Menonita adquirió otros cinco sistemas para sus instalaciones médico-hospitalarias de Ponce, Aibonito, Caguas, Guayama y Humacao.

Tras esta inversión aproximada de $20 millones, Menonita se posiciona como uno de los conglomerados con mayor capacidad en cirugía robótica en la región.

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Asimismo, subraya su estabilidad y capacidad financiera, al tiempo que reafirma su compromiso con la integración de técnicas innovadoras y de excelencia para el bienestar de los pacientes.

“Esta incorporación representa una inversión significativa y estratégica en la salud de nuestro país”, indicó el principal oficial ejecutivo.

Elevar el estándar de cuidado

La incorporación del Da Vinci 5 forma parte de una estrategia más amplia de modernización y fortalecimiento de los servicios clínicos que Menonita ha venido implementando en los últimos años.

Al final, su objetivo es elevar la calidad de cuidado disponible en Puerto Rico a una “medicina de calibre mundial” y que las comunidades que atienden tengan acceso a herramientas revolucionarias que mejoren su calidad de vida sin la necesidad de salir del país.

“Nuestro compromiso es continuar liderando la innovación en salud y asegurar que Puerto Rico tenga acceso a los más altos estándares médicos disponibles a nivel mundial”, apuntó Hernández Rivera.