Los Cangrejeros de Santurce superaron el lunes, 91-70, a los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan para definir en un séptimo choque la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con 21 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias de Kenneth Farried, los crustáceos defendieron su “Cueva”. Ángel Matías aportó 13 unidades al triunfo y le siguió John Jenkins con 11 tantos.

Danilo Gallinari fue el mejor por los Vaqueros con 17 puntos, tres capturas y dos asistencias.

La serie culminará el miércoles en el hogar de los Vaqueros, el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

PUBLICIDAD

La precisión al canasto desapareció para los de la ciudad del chicharrón tan pronto como en el segundo tiempo. Contrario fue Santurce, que pocos minutos de su regreso al tabloncillo disfrutaron de un triple de Benito Santiago para alejar a los locales 31-24 en el marcador. Los dirigidos por Nelson Colón tuvieron un avance de 11-4.

Luego de casi dos minutos sin ningún quinteto atinar, Farried destapó el canasto para el 33-24. Tiempo más tarde, la escuadra crustácea se alejó por primera vez en el duelo por doble dígito, 39-29, con un canasto de Isaiah Piñeiro cuando faltaban 1:08 del tiempo.

Los Cangrejeros se fueron al descanso al frente 40-31.

“Nosotros siempre tenemos una mentalidad de next play. Siempre le pedimos a los jugadores que no se detengan. Ellos van a notar que son grandes jugadores. Ellos van a encontrar la manera de hacerlo. Son un gran equipo. El trabajo defensivo es colectivo, pero nos centramos más que nada en siempre reconocer que no me voy a detener”, expresó en la conferencia de prensa el asistente de los Cangrejeros, Luis Camacho, tras el triunfo.

Santurce fue dominante desde el principio, con excepción del triple que encestó Javier Mojica en el primer parcial para tomar la ventaja 5-2.

La respuesta de Santurce no tardó. Ángel Rodríguez acertó un triple que empató el marcador a 15 poco después, con 2:13 por jugarse en el primer parcial.

Los Vaqueros retomaron brevemente el control, pero John Jenkins respondió con un canasto de tres puntos que le devolvió la ventaja a los Cangrejeros, 20-17. Con una flotadora, Gary Browne tenía la intención de acortar el déficit de los Vaqueros, no obstante Farried lo detuvo con un tapón.

PUBLICIDAD

Entonces, Stephen Thompson Jr. entró al tabloncillo y de inmediato empató el juego a 20.

Devon Collier defendió “La Cueva” y anotó en la siguiente posesión para cerrar el primer capítulo 22-20 a favor de Santurce.

“Nuestro plan de juego sigue siendo uno diario. Cada juego es una personalidad, y hemos tenido la bendición de poder reaccionar a ellos”, agregó Camacho.

Para el tercer episodio, Santurce se apoderó del canasto en lo absoluto. Antes de jugarse los tres minutos del tiempo, los Cangrejeros atinaron dos tiros de larga distancia de las manos de Jenkins e Ian Clark para el 48-35.

“Intento ganar. Eso es todo lo que importa porque si ganas, pasamos a la siguiente ronda”, dijo, por su parte, Jenkins.

Poco después, Gallinari sumó un triple para recortar la desventaja del equipo vaquero a 53-42. Por Santurce, todo el que tocaba el balón aseguraba los puntos. Así las cosas, aunque Alex Abreu encestó un tiro de tres puntos al final, los Cangrejeros cerraron el capítulo con uma amplia ventaja 68-52.

El cuarto periodo arrancó con un esfuerzo de Bayamón en que Luis Hernández sumó dos puntos y Chris Duarte otros cuatro para el 68-58. Sin embargo, no fueron suficientes para el desempeño que mostró Santurce.

Matías burló la defensa de Jordan Cintrón para alejar a su equipo al 70-58. El poder ofensivo fue en todo momento de Santurce. Sumaron un avance de 11-0 para asumir el control definitivo 87-64.

De cara al choque decisivo, Camacho aseguró que van con hambre, pero con mucha humildad.

“Nos centramos en nosotros, no tengo tiempo que perder. Mis jugadores y nosotros creemos cuán grande es la familia... es concentrarnos en lo que podemos controlar, y en las áreas que no, dar el máximo”, aseveró el coach.