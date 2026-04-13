Un triple de Antonio Ralat en el último momento del segundo tiempo extra le dio un dramático triunfo, 117-114, a los Santeros de Aguada sobre los Piratas de Quebradillas, en la acción dominical del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Fue la octava derrota seguida de los Piratas, único equipo que no conoce las victorias esta temporada.

Aguada, por su parte, colocó su marca en 5-2.

Aguada tomó el control temprano, ganando el primer parcial 32-26 y manteniendo ventaja durante gran parte de la primera mitad, que cerró 48-44. Los Santeros llegaron a tener ventaja de hasta 10 puntos en los primeros 20 minutos.

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En la segunda mitad, los Piratas reaccionaron liderados por Emmanuel Mudiay, quien empató el marcador a 93 desde la línea de tiros libres en los segundos finales para forzar el tiempo extra.

El dramatismo aumentó en el tiempo adicional. Quebradillas logró tomar ventaja, pero Aguada respondió con canastos clave, incluyendo un robo y anotación de Ralat para empatar el marcador a 105 y enviar el partido a un segundo tiempo extra.

En la segunda prórroga, ambos equipos intercambiaron canastas en un duelo intenso hasta que, con el marcador empatado a 114 y 9.8 segundos por jugar, los Santeros ejecutaron tras tiempo pedido por su dirigente Pachy Cruz, dejando a Ralat solo en la esquina para encestar el triple ganador sobre la chicharra.

Ralat fue el héroe del partido con 31 puntos y ocho triples, mientras que John Brown aportó un doble-doble de 20 puntos y 14 rebotes.

Por los Piratas, Emmanuel Mudiay firmó un triple-doble espectacular de 31 puntos, 11 rebotes y 12 asistencias.

Osos imponen su físico

En Manatí, los Osos defendieron su casa con autoridad al imponerse 105-94 sobre los Leones de Ponce, en un partido que controlaron desde los primeros minutos. Con el resultado, los Osos nivelan su marca en 4-4, mientras que los Leones caen a 3-6.

Manatí marcó el ritmo desde el inicio, incluyendo un donqueo de Tyler Cook para abrir el marcador y una racha de 4-0 que sentó el tono del encuentro. Los locales rápidamente tomaron control del juego y construyeron una ventaja de doble dígito en el primer parcial, que cerraron 29-17.

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El dominio continuó en la primera mitad, donde los Osos ampliaron la diferencia y se fueron al descanso con ventaja de 57-41, imponiendo su juego físico tanto en la pintura como en transición.

En la segunda mitad, el control fue absoluto. Manatí no bajó la intensidad y amplió su ventaja a más de 20 puntos, entrando al último parcial con marcador de 86-61. La diferencia llegó a ser de hasta 27 puntos durante el encuentro.

A nivel colectivo, los Osos dominaron la pintura con 58 puntos y recibieron una aportación clave de su banco con 32 unidades.

Tyler Davis lideró la ofensiva de Manatí con 21 puntos y 6 rebotes, seguido por Chris Ortiz con 20 y Ryan Arcidiacono, quien rozó el doble-doble con 18 puntos y 9 asistencias.

Por los Leones, Isaiah Hicks fue el más destacado con 19 puntos y 5 rebotes. Jordan Murphy añadió 16, mientras que Johned Walker aportó 15 y Jalen Crutcher sumó 13.

La acción del BSN continúa este lunes, 13 de abril con tres partidos en calendario, cuando los Capitanes de Arecibo reciban a los Cangrejeros de Santurce, los Indios de Mayagüez visiten a los Vaqueros de Bayamón y los Criollos de Caguas viajen a Gurabo para enfrentar a los Mets.