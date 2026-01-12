Minneapolis. Anthony Edwards encestó un tiro de tres pies con 16.8 segundos restantes y los Timberwolves de Minnesota superaron un déficit de 19 puntos para vencer la noche del domingo 104-103 a los Spurs de San Antonio.

Edwards anotó 23 puntos. Julius Randle tuvo 15 puntos, ocho rebotes y la posesión defensiva ganadora contra Victor Wembanyama, quien anotó 29 puntos en 27 minutos en su regreso a la alineación titular de San Antonio. El francés de siete pies y cuatro pulgadas tuvo problemas para deshacerse de Randle y su fuerza en la parte superior del cuerpo, fallando un tiro de 16 pies con 6.6 segundos por jugar.

PUBLICIDAD

El intento de triple de De’Aaron Fox cerca del final también falló, enviando a la multitud de Minnesota a un frenesí después del final de ida y vuelta entre dos de los mejores equipos de la Conferencia Oeste.

Donte DiVincenzo anotó 19 puntos con un impulso importante para la remontada desde el déficit de 19 puntos a principios del tercer cuarto para los Timberwolves (26-14), quienes tienen un récord de 16-6 desde el Día de Acción de Gracias.

Edwards le dio a los Wolves su primera ventaja con 100-98 con un tiro en giro con 2:19 restantes, antes de que Harrison Barnes pusiera a los Spurs de nuevo al frente con un triple.

Barnes anota tiro libre en último segundo

Scottie Barnes encestó un tiro libre decisivo con 0.8 segundos restantes en el tiempo extra y los Raptors de Toronto vencieron el domingo por la noche 116-115 a los 76ers de Philadelphia en el primero de dos encuentros consecutivos entre equipos con bajas.

Barnes acertó el primero de dos tiros desde la línea y falló intencionalmente el segundo, mientras Toronto ganaba su tercer encuentro consecutivo en casa contra los 76ers. Terminó con diez de 12 en la línea.

Barnes anotó 31 puntos, Jamal Shead añadió un récord personal de 22 y Immanuel Quickley tuvo 20, mientras Toronto ganaba su tercer partido consecutivo en casa. Collin Murray-Boyles sumó 17 puntos e igualó su récord personal con 15 rebotes.

Tyrese Maxey anotó 38 puntos para los 76ers y VJ Edgecombe tuvo 17. Kelly Oubre Jr., Domnick Barlow y Quentin Grimes anotaron cada uno 13 puntos, pero Filadelfia perdió por segunda vez en siete partidos.

PUBLICIDAD

Joel Embiid de Filadelfia (rodilla izquierda e ingle izquierda) y Paul George (rodilla izquierda) no jugaron en la primera noche de este enfrentamiento consecutivo.

Filadelfia tuvo 22 pérdidas de balón, una menos de igualar su récord de la temporada. Las 11 asistencias de los 76ers fueron un mínimo de la temporada.

Shai Gilgeous-Alexander anota 29 puntos

Shai Gilgeous-Alexander anotó 29 puntos después de un comienzo lento y el Thunder de Oklahoma City venció 124-112 al Heat de Miami el domingo por la noche.

Jalen Williams consiguió 19 unidades para Oklahoma City, y Chet Holmgren y Ajay Mitchell añadieron 16 cada uno. El Thunder ha ganado tres partidos consecutivos.

Andrew Wiggins anotó 23 tantos, incluidos siete triples, para liderar a Miami, que ha perdido tres seguidos. Tyler Herro tuvo 19 puntos y Pelle Larsson añadió 16.

Gilgeous-Alexander falló sus primeros cinco tiros del partido, pero luego encestó diez de 14 desde el campo el resto del camino para superar la marca de 20 puntos por 110mo juego consecutivo.

Con aproximadamente cuatro minutos restantes en el tercer cuarto, Gilgeous-Alexander —quien tuvo 16 unidades en el cuarto— encestó un triple y levantó el puño mientras caminaba de regreso hacia el otro extremo mientras Miami pedía un tiempo fuera. Fue parte de una racha de 15-0 que le dio al Thunder una ventaja de 13 puntos.

Ambos equipos llegaron entre los cuatro primeros de la NBA en calificación defensiva, y aunque Oklahoma City y Miami lanzaron por arriba del 50%, las defensas dejaron su huella.

El Thunder anotó 39 puntos gracias a 23 pérdidas de balón del Heat.

Miami forzó cinco pérdidas de balón de Oklahoma City en el primer cuarto, pero el Thunder tuvo solo ocho entregas el resto del camino.

Miami lideró por hasta nueve en el primer cuarto, pero el Thunder utilizó una racha de 14-2 al final del cuarto para recuperar la ventaja antes de que el Heat anotara cinco puntos consecutivos en los últimos cuatro segundos del período, terminando el cuarto con un robo de Wiggins y un triple desde la esquina al sonar la bocina.