Los Cafeteros de Yauco se agenciaron el último pase a la serie final del Voleibol Superior Masculino (LVSM) al superar anoche en cinco reñidos parciales a los Plataneros de Corozal ante casa llena en su hogar, el Coliseo Raúl “Pipote” Oliveras.

Los parciales fueron 25-21, 21-25, 22-25, 25-19 y 15-10.

De esta forma, el sexteto yaucano asegura su boleto a la final para enfrentar a los Caribes de San Sebastián.

Será la primera vez en 29 años que Yauco estará presente en una serie final de la LVSM. La última vez que alcanzaron esta instancia fue en el 1997.

La serie inicia el próximo jueves cuando los Cafeteros visiten a los Caribes. Ese partido, sin embargo, se jugará en el coliseo Félix Méndez Acevedo, de Lares. Durante el resto de la serie, los Caribes jugarán en su cancha local, el Coliseo Luis Aymat Cardona.