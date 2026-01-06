“La decisión más valiente no es seguir, es pausar”: Sofía Victoriá explica las razones de su retiro del voleibol
La voleibolista publicó imágenes y un mensaje a través de su Instagram.
PUBLICIDAD
La voleibolista Sofía Victoriá López, Novata del Año 2025 de la Liga de Voleibol Superior Femenino (LVSF), confirmó este martes su retiro de las canchas, una decisión descrita por la propia jugadora como una pausa profunda y valiente por la necesidad de cuidar su salud física y emocional.
La noticia fue confirmada inicialmente este lunes por la Federación Puertorriqueña de Voleibol (FPV) mediante un comunicado de prensa.
Un día más tarde, fue Victoriá López confirmó el hecho a través de una publicación en su cuenta de Instagram, acompañada de fotos y videos que recorren su trayectoria desde la niñez hasta el profesionalismo.
Relacionadas
En un mensaje cargado de honestidad y vulnerabilidad, Victoriá López explicó que su decisión nace del amor propio. Aunque aseguró que vivió una temporada de ensueño -en la que conquistó el campeonato con las Criollas de Caguas-, reveló que convivió con un dolor profundo tras el fallecimiento inesperado de su hermana y también voleibolista, Pilar Marie Victoriá.
Pilar fue hallada sin vida el pasado 29 de agosto de 2024 en su apartamento en Turquía. Se encontraba en ese país porque estaba jugando como refuerzo del club Nilüfer Belediyespor. La causa de muerte fue natural.
“A veces la decisión más valiente no es seguir, es pausar. Estas fotos y videos cuentan una historia que empezó cuando era una niña con un balón más grande que yo y un amor inmenso por el voleibol. Crecí dentro de este deporte. Me formó, me retó y me regaló experiencias que siempre llevaré conmigo. Jugué a nivel profesional, representé mis colores y viví momentos que marcaron mi vida. Pero hay partes de la historia que no siempre se ven. Porque detrás de esa sonrisa que siempre veían, había una niña que no sabía cómo enfrentar las emociones que conlleva el duelo. El 29 de agosto de 2024, mi vida dio un cambio que no esperaba ni quería. Me tocó enfrentar mi mayor miedo. Un miedo tan grande que uno mismo no deja que su mente imagine que pueda pasar. Perdí a mi mejor amiga, mi partner in crime, mi psicóloga, mi coach… mi hermana", escribió Sofía.
“No me di el tiempo de sanar, lo que es la pérdida más grande de mi vida. Seguí adelante siendo fuerte, cumpliendo, jugando… pero guardándolo todo por dentro. A largo plazo mis acciones me costaron mucho. Aceptar su ausencia me tomó toda mi energía. Aceptar que, aunque estés rodeada de gente, puedes sentirte completamente sola cuando ya no tienes a tu guía, a esa persona con la que hablabas todos los días. El 2025 ha sido el año más difícil de mi vida, y no mucha gente ha visto ese proceso. Aunque tuve una temporada de vólibol de ensueño (Rookie of the Year y campeonato) hubo sacrificios a puertas cerradas que no permití que vieran. En mi última temporada, a los 22 años, tuve que someterme a un cateterismo. Más adelante pasé por otro procedimiento médico y, aun así, regresé a la cancha casi de inmediato, sin darme el tiempo necesario para escuchar y cuidar mi cuerpo. Todo esto mientras atravesaba múltiples evaluaciones médicas y una carga física y mental que se fue acumulando silenciosamente", agregó.
“Como si eso no fuera suficiente, esa misma cancha donde competía y entregaba lo mejor de mí fue también el lugar donde despedimos a mi hermana. Volver allí cada día significaba convivir con ese recuerdo constante, con un dolor que no se iba, y aun así seguí exigiéndole a mi cuerpo y a mi mente que siguieran rindiendo como si nada hubiera pasado”, continuó.
La solicitud del retiro de la jugadora fue evaluada “conforme a los reglamentos vigentes y, tras el debido proceso, fue aprobada por el presidente de la FPV, César Trabanco”, expresó, por su parte, el ente federativo en el comunicado.
“Hoy, a mis 23 años, estoy tomando una decisión desde un lugar distinto: desde el amor propio y la honestidad conmigo misma. Esto no es un adiós. Es darme permiso de cuidar mi salud física y emocional, sin la presión de cumplir con expectativas externas ni con tiempos que no le pertenecen a nadie más que a mí. Puedo decirles que me siento en paz con mi decisión porque sé al 100% que es lo que necesito en estos momentos. He declarado el 2026 como mi año de sanar. Ya toqué rock bottom, llegué y lo sufrí… ahora es tiempo de limpiarse y comenzar a escalar nuevamente hacia la cima. Estoy clara de que no le debo explicaciones a nadie, pero quise compartir esto porque estoy siendo lo más vulnerable que he sido en toda mi vida públicamente. Es fácil juzgar y decirme cómo debo honrar a mi hermana sin saber lo que pasa a puertas cerradas. Gracias a Dios por todas sus bendiciones y lecciones. Gracias a mi familia por siempre apoyarme. Gracias al voleibol por tanto. Gracias a quienes han estado, han entendido y han respetado mis silencios. Y gracias a mí, por finalmente escucharme.Espero que puedan respetar mi decisión y darme el tiempo para regresar cuando esté lista.Hoy entiendo que pausar también es avanzar", puntualizó.
Sofía acumuló 223 puntos en su primera temporada en la LVSF.