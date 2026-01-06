Toronto. Antes de mudarse de Japón a las grandes ligas, Kazuma Okamoto puso los logotipos de los 30 equipos de la MLB frente a su hija y le preguntó cuál le gustaba más.

Su elección, al igual que la de él, fue el de los Blue Jays de Toronto.

Los Blue Jays, campeones defensores de la Liga Americana, presentaron a su nuevo fichaje en una conferencia de prensa este martes, dos días después de finalizar un contrato de cuatro años y $60 millones con el jugador de cuadro de 29 años.

“La adquisición de Kazuma Okamoto es otro paso significativo para esta organización. Definitivamente mejoramos hoy”, señaló Ross Atkins, gerente general de los Blue Jays.

Después de quedarse a dos outs de su primer título de la Serie Mundial desde 1993, los Blue Jays han hecho adiciones significativas esta temporada baja. Antes de agregar a Okamoto, Toronto fichó a tres lanzadores, comenzando con un contrato de siete años y $210 millones para el derecho Dylan Cease. También firmaron al derecho Cody Ponce con un contrato de tres años y $30 millones y llegaron a un acuerdo de tres años y $37 millones con el relevista Tyler Rogers.

Okamoto habló principalmente en japonés el martes, pero comenzó con algunas líneas en inglés.

“Muchas gracias por esta oportunidad”, dijo. “Estoy muy feliz de unirme a los Blue Jays. Trabajaré duro todos los días y haré lo mejor para el equipo. Gracias por su apoyo. Encantado de conocerlos. Vamos Blue Jayss”.

Okamoto bateó para .327 con 15 jonrones y 49 carreras impulsadas en 69 juegos el año pasado para los Yomiuri Giants de la Liga Central. Se lesionó el codo izquierdo mientras intentaba atrapar un lanzamiento en primera base el 6 de mayo cuando chocó con Takumu Nakano de los Hanshin Tigers, una lesión que dejó a Okamoto fuera de juego hasta el 16 de agosto.

Okamoto registró un promedio de .277 con 248 jonrones y 717 carreras impulsadas en 11 temporadas en el béisbol japonés. El seis veces All-Star lideró la Liga Central en jonrones en 2020, 2021 y 2023.

“Ha sido emocionante verlo a lo largo de los años”, comentó Atkins. “Ha tenido una carrera increíble hasta ahora. El impacto en ambos lados del juego, las habilidades ofensivas son tan dinámicas como se puede. Nos encaja muy bien”.

Atkins no se comprometió con una posición defensiva para Okamoto, diciendo que los Blue Jays valoran su versatilidad para jugar en ambas esquinas y en el jardín.

“Podría impactar a nuestra organización desde un punto de vista defensivo de varias maneras”, expresó Atkins. “Continuaremos teniendo ese diálogo con él”.

Atkins no descartó más movimientos, pero dijo que habría implicaciones en el róster con cualquier nueva adición.

“Nos sentimos bien con nuestro equipo”, manifestó. “Lo único que añadiría es que las adiciones en este punto comenzarán a reducir el tiempo de juego de jugadores que consideramos piezas muy buenas de las grandes ligas, así que tenemos que tener eso en cuenta”.

Entre los agentes libres restantes está el campocorto Bo Bichette, el dos veces All-Star que bateó para .311 con 18 jonrones y 94 carreras impulsadas para Toronto en 2025. Bichette también conectó un jonrón contra Shohei Ohtani en el Juego 7 de la Serie Mundial.

Okamoto conectó un jonrón contra Kyle Freeland de Colorado para ayudar a Japón a vencer a Estados Unidos por 3-2 en la final del Clásico Mundial de Béisbol 2023. Ahora en las mayores, dijo que espera representar a su país nuevamente en el torneo de 2026 este marzo.

Aunque el logotipo de los Blue Jays fue atractivo para la hija de Okamoto, el jugador de cuadro reconoció haber tenido una reacción diferente al ver a su nuevo mánager, John Schneider, en la televisión durante la Serie Mundial del año pasado.

“Su cara da miedo, pero parece un tipo realmente agradable”, dijo Okamoto mediante un traductor, agregando que desde entonces había conocido a Schneider en una videollamada.