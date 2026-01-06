La tenimesista boricua Adriana Díaz estrenará su año deportivo cuando este viernes enfrente a la hongkonesa Doo Hoi Kem en el WTT Champions Doha 2026, torneo que reúne a las mejores jugadoras de la elite internacional del tenis de mesa, en Catar.

Díaz, número 20 en el escalafón mundial, se medirá a Hoi Kem, en el puesto número 40 del globo, a la 1:15 a.m., hora de la isla, en la primera ronda del evento, en la que competirán 32 jugadores.

En su primer enfrentamiento, que fue el WTT Cup Finals 2022 y que se celebró en la ciudad Xingxiang, en China, la utuadeña venció 3-1 a la asiática par avanzar a la etapa de las mejores ocho.

La ganadora de este duelo se medirá en los octavos de final a la vencedora del choque entre la egipcia Haga Goda y la china Zhu Yuling.

El torneo, que arranca este miércoles y culmina el domingo, reparte $500,000 en premios.