Nueva Zelanda. Venus Williams perdió su primer partido individual de 2026 ante la quinta cabeza de serie Magda Linette en el torneo del WTA Tour en Auckland, Nueva Zelanda.

La jugadora de 45 años ofreció un espectáculo magnífico antes de caer 6-4, 4-6 y 6-2 ante Linette, clasificada en el puesto número 52, quien tenía solo dos años cuando Williams jugó su primer partido individual profesional.

El partido del martes fue el número 1,101 de Williams en individuales en el WTA Tour. Pero la competitividad que mostró contra una jugadora 12 años menor le dará confianza mientras se dirige a Australia para el Hobart International y el Abierto de Australia.

La siete veces campeona de torneos importantes recibió invitaciones para participar en el torneo de Auckland y también en Hobart a partir del 12 de enero y en el primer torneo de Grand Slam del año en Melbourne Park.

El partido en Auckland fue el primero de Williams desde que perdió 6-3, 2-6, 5-1 ante Karolina Muchova en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en agosto del año pasado. Solo jugó tres torneos en 2025, venciendo a Peyton Stearns en julio para convertirse en la segunda mujer de mayor edad -detrás de Martina Navratilova- en ganar un partido en el WTA Tour.

Williams parecía en forma, se movió con libertad, sirvió siete aces y golpeó fuerte por ambos lados.

“Observa el nivel que trajo. Se movió realmente bien”, dijo Linette en una entrevista televisiva a pie de cancha. “Estaba golpeando realmente bien, especialmente cuando corría hacia el espacio abierto.

“Fue realmente impresionante y realmente tuve que mantener la calma. Te empuja a un lugar en el que no quieres estar y ahí estuve por un tiempo, así que estoy realmente contenta de haber podido refrescarme y volver con un juego un poco mejor”.

Williams, clasificada en el puesto número 582 esta semana, ha sido una visitante regular en Auckland en la última parte de su carrera. Venció a Caroline Wozniacki en la final de 2015 para obtener el título número 41 de sus 46 títulos del WTA Tour. Este año, dijo a los periodistas, no sintió ninguna presión.

“La mayor presión es la que nos ponemos a nosotros mismos, ¿verdad?”, dijo Williams. “Y luego, cuando miras hacia atrás, dices: ‘no fue tan importante’.

“Así que espero poder mirar hacia atrás con visión 20/20 mientras estoy en el presente, simplemente dejarlo ir, dejarlo fluir, disfrutarlo y estar en el momento. Eso no es fácil de hacer y por eso a la gente le encantan los deportes, ¿verdad?”.