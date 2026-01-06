El equipo Camuy Prospect aseguró su boleto a la serie final de la Liga de Béisbol Doble A Juvenil al eliminar al campeón defensor Vaqueros de Bayamón con victoria 8-5 en juego decisivo celebrado en el parque del barrio Abra Honda.

Con este triunfo, Camuy Prospect se consagró monarca de la División Norte.

Camuy tomó el control definitivo del encuentro en la parte baja de la sexta entrada, cuando fabricó un ramillete de cuatro carreras que le permitió despegarse en el marcador y sellar su clasificación a la final por primera vez.

En la ofensiva, Keniel Miranda remolcó dos carreras, mientras que Allan Vega, Javier Ramos y Yoel Ramos anotaron dos vueltas cada uno para encabezar la producción de los camuyanos.

Desde la lomita, Adrián Garaciano se acreditó la victoria en relevo tras lanzar tres entradas y un tercio, permitiendo dos carreras, una de ellas inmerecida.

En la final, Camuy se medirá ante Aibonito Titans, otro conjunto debutante en el baile de coronación, por lo que ambos equipos estarán en busca de su primer campeonato.

La serie, pactada a un máximo de cinco desafíos, comenzará este sábado en el Estadio Hermanos Marrero de Aibonito, desde las 11:00 a.m.